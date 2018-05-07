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В бийском колледже будут готовить молодых людей к браку
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В бийском колледже будут готовить молодых людей к браку 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
В бийском педагогическом колледже запустили проект «Семейный старт», цель которого подготовить молодых людей к предстоящему браку.
Проект поддержал депутат Государственной думы Александр Прокопьев:
«Я считаю, что проект абсолютно правильный с точки зрения выбора темы. К сожалению, бракоразводный процесс на сегодняшний день довольно массовый. Связано это с тем, что зачастую неподготовленные люди принимают решение о вступлении в брак на волне конфетно-букетного периода. Затем они просто сталкиваются с семейными трудностями, и это мешает им хранить брак».
Автором «Семейного старта» стала инициативная группа из сотрудников учреждения. Показательным стал проведенный опрос, согласно которому 10% студентов колледжа не готовы к вступлению в брак, частично готовы 52%, а готовы к браку 38%.
По словам инициаторов проекта, главное — уделять большое внимание психологической подготовке будущих супругов. Так, в течение года они будут работать с пятью парами, которые намерены вступить в брак. Молодоженов ждут мастер-классы, психологические тренинги, беседы о семейных ценностях. Благодаря проекту участникам планируют привить позитивный образ семейных отношений, навыки семейной дипломатии. Тем парам, которые успешно пройдут курс, окажут помощь в организации свадьбы.
Александр Прокопьев пообещал поддержать проект информационно на всех этапах.
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