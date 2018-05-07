Просто девушка в купальнике? Посмотрите все фото! Вы будете удивлены!

Мурад Османн со своей девушкой Натальей Захаровой побывали во многих странах. И за очень короткий промежуток времени они стали настоящими знаменитостями, создав очень популярный и невероятно красивый проект Follow Me (Следуй за мной). «Эти фотографии не о нас с Мурадом. Они о любви, о культуре и людях разных стран», — говорит Наталья. С этого снимка все и началось:

Сможете понять, где сделаны все эти кадры?

Мальдивы… Это место не нуждается в фотошопе.

Великолепная Иорания

Яркая Бразилия!

Уникальные Эмираты

Панд много не бывает

Красивейший пейзаж Тайваня

Индия — поистине магическая страна!

Сингапур кажется городом из будущего

Вот так сюрприз! И что же она ответила?

Конечно же, ДА! Под этим фото Мурад написал, что он обещает до конца своих дней держать возлюбленную за руку и каждый день говорить, как сильно он ее любит. Это так романтично!

А вот и наши герои! Будьте счастливы!

Если вы хотите увидеть больше красивых фотографий, следуйте за ними в Инстаграме!