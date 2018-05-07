Просто девушка в купальнике? Посмотрите все фото! Вы будете удивлены! 

Мурад Османн со своей девушкой Натальей Захаровой побывали во многих странах. И за очень короткий промежуток времени они стали настоящими знаменитостями, создав очень популярный и невероятно красивый проект Follow Me (Следуй за мной). «Эти фотографии не о нас с Мурадом. Они о любви, о культуре и людях разных стран», — говорит Наталья. С этого снимка все и началось:
Сможете понять, где сделаны все эти кадры?
Мальдивы… Это место не нуждается в фотошопе.
Великолепная Иорания
Яркая Бразилия!
Уникальные Эмираты
Панд много не бывает
Красивейший пейзаж Тайваня
Индия — поистине магическая страна!
Сингапур кажется городом из будущего
Вот так сюрприз! И что же она ответила?
Конечно же, ДА! Под этим фото Мурад написал, что он обещает до конца своих дней держать возлюбленную за руку и каждый день говорить, как сильно он ее любит. Это так романтично!
А вот и наши герои! Будьте счастливы!
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