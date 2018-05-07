В ЗАГСе рассказали, в какой летний день тюменцы сыграют больше всего свадеб

С наступлением переменчивого весеннего тепла желающих связать себя узами брака становится больше. Так, если в январе расписались 306 тюменских пар, то в летние месяцы марш Мендельсона будет звучать в стенах местного дворца бракосочетания в два раза чаще. Впрочем, в мае со свадьбами — совсем другая ситуация. — В последний весенний месяц решили зарегистрировать брак всего 252 пары, что на порядок меньше, чем в предыдущие месяцы этого года. В весенний период традиционно востребованными остаются не даты, а дни недели — пятница и суббота. А самой популярной летней датой стало 18 августа (18.08.18), — рассказала 72.ru ведущий специалист отдела регистрации заключения брака ЗАГСа Наталья Позднякова. Всего за три летних месяца планируют узаконить свои отношения 1858 пар тюменцев: 606 — в июне, 561 — в июле и 691 — в августе. Кстати, с апреля этого года жители и гости нашего города могут жениться в драмтеатре, филармонии, дворце культуры и ещё на нескольких необычных площадках. Правда, за это придётся отстегнуть кругленькую сумму. Подробности найдёте в нашем предыдущем материале.