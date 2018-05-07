Подтвердилось: Лера Кудрявцева скоро станет матерью

«Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью», — заявил Андрей Малахов.

Слухи о том, что Лера Кудрявцева беременна, забурлили в начале весны. В соцсетях обсуждался тот факт, что в фигуре артистки произошли знаковые изменения. Сама звезда в ответ на просьбу прокомментировать разговоры о беременности лишь шутливо замечала: «Их слова да богу в уши». До сих пор, несмотря на заверения Малахова, от самой Леры и ее супруга официального комментария еще не поступало. Но при этом в фотоблоге Кудрявцевой появились снимки, которые говорят сами за себя. В 2017 году в интервью «Теленеделе» Лера Кудрявцева дала понять, что они с мужем имеют серьезные планы на пополнение в семье.

«Семья должна быть с детьми обязательно. Надеюсь, что здоровье позволит нам стать родителями. Теоретически я принимаю все достижения медицины… Любые способы хороши ради большой цели», — сообщила тогда телеведущая.

Напомним, у знаменитости есть старший сын, ему 28 лет. Ранее МедикФорум писал об изменениях, которые произошли с Ириной Понаровской.

ФОТО ЛЕРЫ КУДРЯВЦЕВОЙ