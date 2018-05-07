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Подтвердилось: Лера Кудрявцева скоро станет матерью
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Подтвердилось: Лера Кудрявцева скоро станет матерью 

МедикФорум 2 часа назад
О том, что известная телеведущая и ее супруг, хоккеист Игорь Макаров, скоро станут родителями, сообщил Андрей Малахов. 46-летняя Лера Кудрявцева беременна. Хотя известную телеблондинку уже не раз объявляли находящейся в «интересном положении», в этот раз можно не сомневаться: Кудрявцева действительно ожидает малыша.
«Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью», — заявил Андрей Малахов.
Слухи о том, что Лера Кудрявцева беременна, забурлили в начале весны. В соцсетях обсуждался тот факт, что в фигуре артистки произошли знаковые изменения. Сама звезда в ответ на просьбу прокомментировать разговоры о беременности лишь шутливо замечала: «Их слова да богу в уши». До сих пор, несмотря на заверения Малахова, от самой Леры и ее супруга официального комментария еще не поступало. Но при этом в фотоблоге Кудрявцевой появились снимки, которые говорят сами за себя. В 2017 году в интервью «Теленеделе» Лера Кудрявцева дала понять, что они с мужем имеют серьезные планы на пополнение в семье.
«Семья должна быть с детьми обязательно. Надеюсь, что здоровье позволит нам стать родителями. Теоретически я принимаю все достижения медицины… Любые способы хороши ради большой цели», — сообщила тогда телеведущая.
Напомним, у знаменитости есть старший сын, ему 28 лет. Ранее МедикФорум писал об изменениях, которые произошли с Ириной Понаровской.
ФОТО ЛЕРЫ КУДРЯВЦЕВОЙ
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