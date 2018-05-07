Екатерина Климова: «Снимались в полуразрушенных подвалах, в туберкулезных диспансерах»

Многим до сих пор кажется странным, что современная утонченная красота Екатерины Климовой не мешает ей носить в кадре военную форму самых разных времен. Под впечатлением от продолжения сериала «По законам военного времени» WomanHit.ru вспомнил фронтовые образы актрисы и проследил ее мирную жизнь.

По словам самой Екатерины Климовой, сниматься было непросто. «Военные картины сами по себе подразумевают, что на съемках будет тяжело физически, — рассказывает актриса. — На съемках новых серий „По законам военного времени“ мы работали в поле: на улице +40, а мы в военной форме… От вагончиков до съемочной точки идти минут двадцать, поэтому мы все мечтали о локации, которая будет в павильоне осенью. В итоге снимались в каких-то полуразрушенных подвалах с выбитыми окнами, с плесенью, в туберкулезных диспансерах, в сырости и склепах. Это было еще хуже, чем жара».

Но война войной, а от чувств главным героям никуда не убежать. И если в первых сериях зрители наблюдали за развитием служебного романа Елагиной (Екатерина Климова) и Рокотова ( Евгений Воловенко ), то сейчас в кадре внезапно появился школьный товарищ Светланы — Александр Громов (его играет Алексей Шутов ). Правда, сама актриса считает, что определение «любовный треугольник» в данном случае звучит грубовато. «Люди той эпохи были намного чище, прямолинейнее и простодушнее нас… Поэтому встреча Елагиной с другом из прошлого больше трогательна и наивна, как мне кажется», — считает Екатерина.

Служебный роман

Актрисе не привыкать сниматься в военных картинах. Первой, где Екатерина блеснула в военной форме, стала «Мы из будущего». Но судьбоносной для Климовой оказалась «Волчье солнце» Сергея Гинзбурга , в которой описывались военные события 1920 х годов. Там Екатерина играла вместе с грузинским актером Гелой Месхи , а позже выяснилось, что любовная линия продолжилась и в жизни.

Причем сама актриса, по ее признанию, вовсе не была готова к романтическим отношениям. Она тогда еще не отошла от развода со своим вторым мужем, Игорем Петренко . Да и меньше всего ей хотелось интрижки еще с одним актером. Но сам Гела после первой же встречи с Катей уже не сомневался: это судьба. «Я увидел Катю впервые на пробах и сразу впал в ступор, потому что она безумно красивая женщина, — откровенничал он в программе Ивана Урганта . — Меня колошматило… Я постоянно тянулся в сцене целоваться, хотя она должна была целовать меня».

Не получив сразу ответа на свои признания, он решил действовать тактически. Изучил расписание Климовой и появлялся в тех же местах, что и актриса, проявляя знаки внимания. «Он очень правильно все выстроил, почувствовал, как себя надо вести, чтобы я снова открыла свое сердце», — рассказывала потом Екатерина.

Французский поцелуй

Предложений руки и сердца было несколько. Первый раз — в Нью-Йорке. Гела хотел поразить Екатерину, которая там ни разу не была, и… поразил: погода стояла отвратительная, чемоданы актеров потерялись в дороге. Сегодня Месхи смеется, но тогда было не до смеха: «Вещей не было абсолютно… Мы были маленькие бомжарики. Жили рядом с музеем Гугенхайма, там был Центральный парк, по которому мы гуляли. И нам рикша рассказал о мостике, где все влюбленные делают предложения… И я, недолго думая, встал на колено и сделал предложение».

Увы, попытка оказалась неудачной. Климова отказала. Дальше география мест, где Гела признавался в любви, выглядит так: Иерусалим, Москва и, наконец, Париж. Причем в самом романтическом городе Гела повел Катю на Эйфелеву башню. Он понимал, что так делают многие и ход избитый. Но… его любимая вдруг согласилась связать себя узами брака.

Возможно, сыграло роль то, что актриса была в тот момент на четвертом месяце беременности. Хотя и до ЗАГСа влюбленные добрались не сразу. Свадьба была скромной, на торжественной части присутствовали лишь близкие родственники и друзья. Говорят, что дети от прошлых браков Климовой сразу и тепло приняли Месхи в семью.

После московской официальной части молодожены слетали на недельку на Аляску, после чего посетили Лос-Анджелес, где еще раз отметили свое бракосочетание.

Осенью 2015 года у пары родилась дочка. Имя выбирали очень долго. В итоге остановились на Бэлле. И только когда малышке исполнилось несколько месяцев, Екатерина и Гела смогли устроить себе медовый месяц. Супруг привез любимую в Таиланд, где молодая мама смогла отстраниться от проблем, расслабиться, днями напролет наслаждаясь морскими пейзажами и непринужденной атмосферой. Чтобы по возвращении вновь окунуться в работу. Ведь сегодня Климова — одна из самых востребованных актрис своего поколения. «Иногда мне кажется, что я сплю, — говорит сама Екатерина. — Если бы меня сегодняшнюю, такую популярную актрису, показали двадцатилетней Кате Климовой, она бы не поверила».