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Исследование показало, что из-за YouTube люди меньше занимаются сексом
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Исследование показало, что из-за YouTube люди меньше занимаются сексом 

BroDude 1 час назад
Фото: BroDude
Еще одно неутешительное исследование британских ученых, после которого становится страшно жить, всплыло на поверхность. Журнал Energy Research and Social Science опубликовал результаты исследования, проведенного специалистами Ланкастерского университета. Если верить им, то такие гаранты досуга, как Netflix, iPlayer, YouTube и другие похожие платформы, окончательно уничтожают секс в семейных парах. Вместо того чтобы сгорать в пламени любви, супруги предпочитают смотреть видео. Специалисты проанализировали данные почти 400 устройств. Выяснилось, что прайм-тайм растянулся и после просмотра телевизора с 20:00 до 22:00 супруги пропадают как минимум на час за просмотром видео с мобильных в кровати. Разумеется, если последние 4 часа бодрствования тратятся на поглощение разного контента, то на интим попросту не остается времени, ведь утром надо на работу. И, видимо, Поперечный и видеоуроки по готовке шашлыка гораздо веселее постылого брачного секса. Впрочем, это не новость. Еще раньше профессор из Кембриджского университета Дэвид Шпигельхальтер предупреждал, что пары менее заинтересованы в сексе, потому что они больше смотрят телевизор в постели. Было это в недалеком 2016-м.
Но не нужно думать, будто обилие медиаконтента — это проблема только женатых людей. Девственная молодежь тоже пострадала. Хотя бы потому, что остается таковой гораздо дольше, чем предыдущие поколения. Среди 16 тысяч миллениалов каждый восьмой — девственник. В предыдущем поколении в 26-летнем возрасте девственником был только каждый 20-й. Но связывают это исключительно с тем, что молодежь предпочитает просто переписываться в Tinder и смотреть видео, нежели заводить серьезные отношения. С одной стороны, это плохо, а с другой — снижается риск ранних залетов по неопытности. В любом случае все это — капля в море по сравнению с влиянием PornHub и RedTube.
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