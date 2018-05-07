Не мама, а подружка: Наташа Королева выглядит как девочка

Муж артистки опубликовал семейный снимок, певицу на нем узнали с трудом: уж слишком молода.

В конце мая исполнительнице легендарных «Подсолнухов» исполнится 45 лет, ее сыну Архипу уже 16, но с годами разница в возрасте между Наталией и ее наследником будто не растет, а стирается. Об этом свидетельствует свежий снимок, которым поделился в социальных сетях отец семейства Сергей Глушко

Супруг звезды опубликовал обычное фото — любимую жену с сыном на пляже. Наташа и Архип просто отдыхают, сидя на полотенцах на песке, ничего примечательного в фото нет, кроме того, что Королева на нем выглядит скорее подружкой своего отпрыска, чем его мамой. Именно это уловили подписчики и принялись гадать, что же молодит исполнительницу.

Некоторые сделали ставку на полосатый комбинезон в морском стиле и очки-авиаторы. Подобные модные молодежные вещи способны сбавить немного лет. Другие считают, что все дело в прическе. Многие женщины слишком усложняют себе жизнь тяжелыми замысловатыми укладками и сами таким образом приплюсовывают возраст. Простой и небрежный пучок Королевой, наоборот, играет на понижение.

Но реалистичнее всего выглядит третья версия фанатов о том, что Королева такая молодая благодаря своему внутреннему настрою. Певица всегда позитивная, и такие плохие эмоции, как злость и зависть, не отпечатываются у нее на лице, потому она и выглядит подружкой сына. И, конечно, ее красит любовь.

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