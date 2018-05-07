Бриллианты — лучшие друзья… рэперов. Доказательства здесь

Говорят, что бриллианты — лучшие друзья девушек, но мы готовы с этим поспорить: кажется, никто не любит украшения, усыпанные драгоценными камнями, так сильно, как рэперы. Они тратят десятки тысяч долларов на подвески, браслеты, кольца и даже гриллзы. И вроде хочется спросить «зачем», а с другой стороны, хочется смотреть и смотреть. Собрали рэперов, которые не упускают возможности лишний раз похвастаться своими покупками. Любуйся.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/brillianty-luchshie-druzya-reperov-dokazatelstva-zdes/