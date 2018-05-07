Ещё
Бриллианты — лучшие друзья… рэперов. Доказательства здесь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бриллианты — лучшие друзья… рэперов. Доказательства здесь 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Говорят, что бриллианты — лучшие друзья девушек, но мы готовы с этим поспорить: кажется, никто не любит украшения, усыпанные драгоценными камнями, так сильно, как рэперы. Они тратят десятки тысяч долларов на подвески, браслеты, кольца и даже гриллзы. И вроде хочется спросить «зачем», а с другой стороны, хочется смотреть и смотреть. Собрали рэперов, которые не упускают возможности лишний раз похвастаться своими покупками. Любуйся.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/brillianty-luchshie-druzya-reperov-dokazatelstva-zdes/
Peopletalk: последние новости
У Эммы Стоун новый бойфренд? Психотреп: 5 самых несексуальных женских качеств Не все потеряно! Ченнинг Татум и Дженна Деван проводят время вместе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда ТВ довела до тошноты «голыми» фотографиями12
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х58
Девушка с дефектом лица стала знаменитой моделью4
52-летняя Салтыкова восхитила фигурой в бикини10
Малахов подтвердил беременность Кудрявцевой
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
06:14
Фильмы, из-за которых звёзды поженились
Звёзды
02:03
Обнаженная и в грязи: Толкалина показала фото
Звёзды
04:28
Опозорившиеся звёзды, которых сняли на видео
Звёзды
06:10
Модные тренды, которые мужчины ненавидят
Мода
04:51
Крошечная «Дюймовочка» живёт в Канаде
Дети
06:36
Лайфаки, которые усмирят детей-непосед
Дети
00:27
Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение