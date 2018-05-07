Знаменитости, доказавшие, что вечная любовь существует 

Нахождение под постоянным наблюдением телекамер и общественности — большая сложность, которую приходится преодолевать звездным парам. Иногда такое внимание настолько выматывает, что знаменитости не могут больше поддерживать отношения. Но любовь может преодолеть все проблемы и об этом свидетельствуют истории этих пар.
Хью Лори и Джо Грин — 27 лет вместе После 27 лет брака пара остается прекрасным примером того, что любовь может оставаться прежней несмотря на все годы. Хью утверждает, что они с супругой идеально дополняют друг друга и с годами становятся только ближе. Кевин Бейкон и Кира Седжвик — 28 лет вместе Поначалу их отношения были непростыми: Кевину сразу приглянулась Кира, а вот она им не заинтересовалась. Однако в итоге Кевин смог преодолеть все препятствия и добился внимания будущей супруги. Сэмюэл Л. Джексон и ЛаТаня Ричардсон — вместе 36 лет В их истории брака были как взлеты, так и падения. И многие разногласия только доказывают, что настоящая любовь может преодолеть даже серьезные семейные проблемы и лишь больше укрепить сердца. Майкл Кейн и Шакира Бакш — 43 года вместе Как только Майкл впервые увидел Шакиру во время просмотра рекламы по ТВ, он сразу назвал ее самой красивой женщиной в мире. Кейн долгое время пытался добиться лишь встречи с ней, но в итоге завоевал ее сердце. Кит Ричардс и Патти Хансен — 37 лет вместе По словам супруги Кита, он ее действительно спас. В тот момент Патти страдала от депрессии, а любовь Ричардса и его вдумчивость зарядили ее позитивной энергией и спасли от дурных мыслей. На протяжении всех 37 лет пара остается идеальной системой поддержки друг для друга. Том Хэнкс и Рита Уилсон — 28 лет вместе Том сделал предложение Рите еще в 1988 году, через год после расставания с первой женой. Хэнкс чувствовал себя несчастным от одиночества, но как только он увидел Риту, то понял, что теперь никогда не будет одинок. По словам пары, волшебного секрета брака не существует и достаточно дать судьбе распорядиться как она желает. Адриано Челентано и Клаудия Мори — 51 год вместе Их история любви длится уж более полувека и, похоже, никогда не угаснет. За все это время пара стала лучшими друзьями и всем сердцем доверяют друг другу. Удивительно то, что после стольких лет совместной жизни они чувствуют «бабочек в животе», глядя друг на друга. Стинг и Труди Стайлер — 34 года вместе Пара влюбилась друг в друга с первого взгляда в 1982 году. И с того момента они практически неразлучны. Стинг смеется: «Я никогда и не мог подумать, что вся моя страсть ограничится только одним человеком. Жизнь определенно становится лучше, когда есть тот, кого вы любите и кто любит вас.»Кристофер Гест и Джейми Ли Кертис — 32 года вместе Джейми листала журнал, когда впервые увидела фотографию Кристофера. Тогда он ей так понравился, что она сказала подруге: «Я намерена выйти замуж за этого парня!». И мечта вскоре осуществилась: после знакомства пара полюбила друг друга и сыграли свадьбу. Мишель Стерн и Лиза Кудроу — 21 год вместе Впервые они встретились в 1987 году и на тот момент к отношениям Лиза не отнеслась серьезно. Лишь через время, когда пара снова пересеклась на съемочной площадке «Друзей», она поняла, что это ее судьба.