Долги объединяют: в Чебаркуле пару в разводе удалось примирить

Долг в 100 тысяч рублей заставил супружескую пару в разводе помириться и отказаться от взаимных требований, сообщают в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Житель Чебаркуля узнал, что у него долги по алиментам, когда решил оформить документы по продаже квартиры в местном МФЦ. Сделку отказались регистрировать из-за задолженности, которая находилась на взыскании в службе судебных приставов.

Сумма около 100 тысяч рублей набежала за несколько лет, что мужчина находился в разводе.

Необычной ситуация стала после того, как приставы обнаружили, что и экс-супруга оказалась должна мужу примерно такую же сумму денег. После развода и раздела имущества на ней «повис» долг.

Инспектора не растерялись и пригласили бывших супругов к диалогу. После чего оба отказались от претензий друг к другу, а приставы закрыли два исполнительных листа.

Мужчина, как оказалось, не был злостным неплательщиком: «он не скрывался, продолжал помогать и общаться с дочерью, — пояснили сотрудники ФССП. — А долг накопился в связи с его увольнением и непростым поиском новой работы. В настоящее время он трудоустроен, поэтому алименты будут поступать взыскателю без задержек».