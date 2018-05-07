Ещё
Долги объединяют: в Чебаркуле пару в разводе удалось примирить
Далее:
Читайте также:
Ещё

Долги объединяют: в Чебаркуле пару в разводе удалось примирить 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
Долг в 100 тысяч рублей заставил супружескую пару в разводе помириться и отказаться от взаимных требований, сообщают в пресс-службе УФССП по Челябинской области.
Житель Чебаркуля узнал, что у него долги по алиментам, когда решил оформить документы по продаже квартиры в местном МФЦ. Сделку отказались регистрировать из-за задолженности, которая находилась на взыскании в службе судебных приставов.
Сумма около 100 тысяч рублей набежала за несколько лет, что мужчина находился в разводе.
Необычной ситуация стала после того, как приставы обнаружили, что и экс-супруга оказалась должна мужу примерно такую же сумму денег. После развода и раздела имущества на ней «повис» долг.
Инспектора не растерялись и пригласили бывших супругов к диалогу. После чего оба отказались от претензий друг к другу, а приставы закрыли два исполнительных листа.
Мужчина, как оказалось, не был злостным неплательщиком: «он не скрывался, продолжал помогать и общаться с дочерью, — пояснили сотрудники ФССП. — А долг накопился в связи с его увольнением и непростым поиском новой работы. В настоящее время он трудоустроен, поэтому алименты будут поступать взыскателю без задержек».
АиФ: последние новости
Ролан и Ариетта – на Южном Урале экспериментируют с именами младенцев Сальмонеллу обнаружили в салате, из-за которого челябинцы попали в больницы Жительница Челябинска сожгла соседский дом, желая избавиться от мусора
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда ТВ довела до тошноты «голыми» фотографиями11
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х58
Девушка с дефектом лица стала знаменитой моделью4
52-летняя Салтыкова восхитила фигурой в бикини10
Малахов подтвердил беременность Кудрявцевой
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
06:14
Фильмы, из-за которых звёзды поженились
Звёзды
02:03
Обнаженная и в грязи: Толкалина показала фото
Звёзды
04:28
Опозорившиеся звёзды, которых сняли на видео
Звёзды
06:10
Модные тренды, которые мужчины ненавидят
Мода
04:51
Крошечная «Дюймовочка» живёт в Канаде
Дети
06:36
Лайфаки, которые усмирят детей-непосед
Дети
00:27
Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение