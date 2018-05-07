Селена Гомес обнимается с бывшим Дженнифер Энистон 

Неужели Селена Гомес (Selena) могла так подставить свою лучшую подругу Дженнифер Энистон (Jennifer)? Звезда была замечена в объятиях Джастина Теру (Justin) — бывшего мужа Энистон, расставание с которым звезда сериала «Друзья» очень тяжело переживала. мая коллеги встретились в Нью-Йорке, чтобы посетить одно из бродвейских шоу, а затем отправились вместе на ланч. Поклонники Дженнифер жутко недовольны таким поворотом событий, ведь Селена не должна была заигрывать с бывшим мужем своей подруги. Но, как известно, Селена и Джастин очень близки и часто обмениваются фотками милых щенков в. Возможно, молодые люди просто хорошие друзья, тем более что на встрече также присутствовала и новая возлюбленная Джастина — канадская художница Петра Коллинз (Petra)