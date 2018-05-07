Ещё
Селена Гомес обнимается с бывшим Дженнифер Энистон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Селена Гомес обнимается с бывшим Дженнифер Энистон 

Popcake.tv 33 минуты назад
Фото: Popcake.tv
Неужели Селена Гомес (Selena) могла так подставить свою лучшую подругу Дженнифер Энистон (Jennifer)? Звезда была замечена в объятиях Джастина Теру (Justin) — бывшего мужа Энистон, расставание с которым звезда сериала «Друзья» очень тяжело переживала. мая коллеги встретились в Нью-Йорке, чтобы посетить одно из бродвейских шоу, а затем отправились вместе на ланч. Поклонники Дженнифер жутко недовольны таким поворотом событий, ведь Селена не должна была заигрывать с бывшим мужем своей подруги. Но, как известно, Селена и Джастин очень близки и часто обмениваются фотками милых щенков в. Возможно, молодые люди просто хорошие друзья, тем более что на встрече также присутствовала и новая возлюбленная Джастина — канадская художница Петра Коллинз (Petra)
Popcake.tv: последние новости
Джастин Бибер согласен пойти на «Met Gala» с Селеной Гомес Максим Фадеев изменяет жене с Аидой Гарифуллиной? Зейн Малик публично поцеловал Джиджи Хадид
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда ТВ довела до тошноты «голыми» фотографиями12
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х58
Девушка с дефектом лица стала знаменитой моделью4
52-летняя Салтыкова восхитила фигурой в бикини10
Малахов подтвердил беременность Кудрявцевой
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
06:14
Фильмы, из-за которых звёзды поженились
Звёзды
02:03
Обнаженная и в грязи: Толкалина показала фото
Звёзды
04:28
Опозорившиеся звёзды, которых сняли на видео
Звёзды
06:10
Модные тренды, которые мужчины ненавидят
Мода
04:51
Крошечная «Дюймовочка» живёт в Канаде
Дети
06:36
Лайфаки, которые усмирят детей-непосед
Дети
00:27
Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение