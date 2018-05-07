Голливудские разборки: каким сексом занимается Дуэйн Джонсон, и почему он вообще об этом заговорил?

Еще в 2015 году DJ Khaled (42) (тот самый, который сделал шикарный фит с Рианной (30) и Брайсоном Тиллером (25) Wild Thoughts) дал интервью порталу The Breakfast Club. В разговоре с журналистом он заявил, что сам он не занимается оральным сексом, но ждет этого от своей жены, потому что он «король», а «для мужчин здесь другие правила».

https://www.youtube.com/watch?v=fyaI4-5849w

А сейчас это интервью стало вирусным, все потому, что именно эту выдержку из разговора ретвитнул аккаунт The Root. Все посмеялись и забыли, но лучше всего прокомментировал слова DJ Khaled актер Дуэйн Джонсон (46), который, кстати, в конце апреля стал отцом в третий раз.

Дуэйн написал в Twitter: «Кхм… *прочищает горло* Как мужчина, я с гордостью практикую ВСЕ виды секса. Возможно, это слишком много информации».

Интересно, что на это ответит DJ Khaled?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/gollivudskie-razborki-kakim-seksom-zanimaetsya-duejn-dzhonson-i-pochemu-on-voobshhe-ob-etom-zagovoril/