Игги Азалия рассказала об отношениях Тайгой

Австралийская певица Игги Азалия недавно спровоцировала слухи о романе с рэпером Тайгой. Артистов слишком часто видели вместе во время музыкального фестиваля Coachella-2018. Поклонники уже начали поздравлять музыкантов, но слишком рано.

Игги Азалия и Тайга

исполнительница хита Fancy опубликовала сообщение в Twitter, решив расставить все точки над «i».

— Я думала, что это очевидно, но я чувствую, что мне нужно снова всё прояснить. Я по-прежнему чрезвычайно одинока, и я ни с кем не встречаюсь. Честно, — написала Игги.

Игги Азалия и Тайга на фестивале Coachella

Напомним, что Тайга встречался с Кайли Дженнер в течение трех лет, а в прошлом году они расстались. После этого его замечали в компании с разными девушками, которые напоминали бывшую рэпера. Что касается Игги, она три года встречалась с баскетболистом Ником Янгом и даже собиралась сыграть свадьбу, но за несколько месяцев до предпологаемого торжества Азалия и Янг расстались.