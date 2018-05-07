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Игги Азалия рассказала об отношениях Тайгой
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Игги Азалия рассказала об отношениях Тайгой 

Журнал ОК! 2 часа назад
Австралийская певица Игги Азалия недавно спровоцировала слухи о романе с рэпером Тайгой. Артистов слишком часто видели вместе во время музыкального фестиваля Coachella-2018. Поклонники уже начали поздравлять музыкантов, но слишком рано.
Игги Азалия и Тайга
исполнительница хита Fancy опубликовала сообщение в Twitter, решив расставить все точки над «i».
— Я думала, что это очевидно, но я чувствую, что мне нужно снова всё прояснить. Я по-прежнему чрезвычайно одинока, и я ни с кем не встречаюсь. Честно, — написала Игги.
Игги Азалия и Тайга на фестивале Coachella
Напомним, что Тайга встречался с Кайли Дженнер в течение трех лет, а в прошлом году они расстались. После этого его замечали в компании с разными девушками, которые напоминали бывшую рэпера. Что касается Игги, она три года встречалась с баскетболистом Ником Янгом и даже собиралась сыграть свадьбу, но за несколько месяцев до предпологаемого торжества Азалия и Янг расстались.
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