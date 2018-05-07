Как заранее узнать, что он хорош в сексе?

Неважно, решили ли вы закончить сексом первое же свидание или упорно выжидали несколько месяцев, прежде чем пригласить его к себе домой. В любом случае вы ведь не хотите разочароваться именно в этой стороне вопроса? Что бы там ни говорили сентиментальные поклонницы поэзии или охладевшие к сексу адепты, утверждая, что сильные чувства важнее плотских утех, вам ведь важно поставить ему отличную оценку еще и в постели? Сразу предупреждаем, что каких-либо отчетливых признаков профессионализма в сексе еще до секса не существует, но есть догадки и ассоциации, которые вкупе с вашей интуицией могут продемонстрировать близкую к реальности картину.

Он не боится смотреть вам глаза в глаза

Контакт глазами — жутко соблазнительная вещь, на которую на практике стеснительный и не слишком активный в сексе мужчинка не отважится. Если он не сводит с вас глаз и не боится встретиться взглядом, то у него точно есть смелость, игривость и заинтересованность в вас — неплохой базовый набор для первого сексуального контакта.

Он не боится рисковать

Ученые называют страх натуральным афродизиаком — именно он, кстати, и является ключом к привязанности к экстремальным видам спорта. Авантюристы в курсе, как эти ощущения заводят, и хорошо знакомы с чувством возбуждения. Только не путайте рисковых ребят с сумасшедшими: рвать 200 км/ч на красный светофор — это уже провокация с уголовными последствиями, а не просто адреналиновая авантюра.

Он никуда не торопится

И в кровать в том числе. Дает вам выговориться, отдохнуть, принять решение и определиться насчет совместного притяжения. С таким мужчиной в принципе чувствуешь себя в гармонии и ожидаешь, что и в постели он даст вам время получить удовольствие и насладиться моментом без спешки.

Он любит еду

Нет, даже так: он ОБОЖАЕТ еду. Готовит, накрывает стол, разбирается в винах, умеет различать разные виды морепродуктов и искренне не понимает, как люди перекусывают на ходу пастой с томатным соусом из микроволновки. Срочно в постель с таким! Как минимум с утра вас ждет отличный завтрак.

Он хорошо танцует

По этой логике большинство латиноамериканцев и Ченнинг Татум — наиотличнейшие любовники. Кстати, Дженна Деван разводится с Ченнингом из-за измен. Ну а с латиносами и так все понятно. В общем, вы поняли, что это пункт — чистая правда.

Он уверен в себе и расслаблен

Названные два пункта употреблять только вместе, а не по отдельности. Потому что если он чересчур уверен в себе, словно он единственный живой идеал мужчины на планете Земля, то это нам категорически не подходит. Есть риск, что в постели он окажется отпетым эгоистом.

Он дает вам почувствовать себя в своей тарелке

Без объяснений, доверьтесь гормонам. Вам может быть как жутко некомфортно с очень красивым мужчиной в дорогом ресторане, так и удивительно уютно с другим на холодной скамейке в парке. Внутренние ощущения вас не обманывают, поэтому не пытайтесь их игнорировать!

Он грамотно к вам прикасается еще до того, как вы дошли до спальни

Внимание на мелкие жесты: руку на коленку положил, погладил по плечу, передал вам одежду. Его тело передает короткие сообщения без того, чтобы слишком анализировать их, — то же самое будет происходить и в постели. Поэтому, если вам уже сейчас не нравится, как он крепко и больно зажимает вашу руку, не стоит заходить дальше.