Невеста оставила руку в пасти крокодила и отправилась под венец

Жительница Зимбабве сыграла свадьбу в назначенную дату, несмотря на откушенную крокодилом руку, пишет Metro.

Занель Ндлову (Zanele Ndlovu) и ее жених Джейми Фокс (Jamie Fox) катались на надувной лодке по реке Замбези, когда на них напал крокодил. Рептилия отгрызла девушке руку. Фоксу удалось вытащить невесту на берег и перевязать ее рану жгутом.

Несмотря на серьезные ранения, девушка решила не откладывать заключение брака, и спустя несколько дней после происшествия пара сыграла свадьбу в больнице. Свидетель отметил, что их любовная история «достойна подражания». «Их чувства друг к другу стали еще сильнее», — добавил он.

За последний год в Зимбабве 21 человек погиб в результате атак крокодилов.

В начале апреля сообщалось о пьяном отдыхающем, приехавшем в Зибабве на свадьбу к другу и прыгнувшем в бассейн к трем крокодилам. Пресмыкающиеся переломали ему ребра, поранили голову и откусили руку.