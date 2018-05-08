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Невеста оставила руку в пасти крокодила и отправилась под венец
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Невеста оставила руку в пасти крокодила и отправилась под венец 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Зимбабве сыграла свадьбу в назначенную дату, несмотря на откушенную крокодилом руку, пишет Metro.
Занель Ндлову (Zanele Ndlovu) и ее жених Джейми Фокс (Jamie Fox) катались на надувной лодке по реке Замбези, когда на них напал крокодил. Рептилия отгрызла девушке руку. Фоксу удалось вытащить невесту на берег и перевязать ее рану жгутом.
Несмотря на серьезные ранения, девушка решила не откладывать заключение брака, и спустя несколько дней после происшествия пара сыграла свадьбу в больнице. Свидетель отметил, что их любовная история «достойна подражания». «Их чувства друг к другу стали еще сильнее», — добавил он.
За последний год в Зимбабве 21 человек погиб в результате атак крокодилов.
В начале апреля сообщалось о пьяном отдыхающем, приехавшем в Зибабве на свадьбу к другу и прыгнувшем в бассейн к трем крокодилам. Пресмыкающиеся переломали ему ребра, поранили голову и откусили руку.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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