Кэти Перри ответила на слухи о своей беременности

Недавно в Сети стали обсуждать беременность Кэти Перри, которая вернулась к своему бывшему бойфренду Орландо Блуму и даже намекнула на помолвку. Оказалось, что это всего лишь слух, который пустил американский певец Люк Брайан. Об этом он сказал в эфире телешоу American Idol перед тем, как уточнить, что это шутка.

Кэти Перри

Певица нашла, что ему ответить.

После этого у меня будет несколько приватных разговоров с ним и его менеджером. Единственное, чем я беременна, это гамбургер, — сказала Кэти.

Кэти Перри

Напомним, ранее Кэти Перри стала звездой вечера на презентации нового сезона шоу American Idol. Звезда очень похудела и вернулась к темному цвету волос.