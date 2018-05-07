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Кэти Перри ответила на слухи о своей беременности
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Кэти Перри ответила на слухи о своей беременности 

Журнал ОК! 1 час назад
Недавно в Сети стали обсуждать беременность Кэти Перри, которая вернулась к своему бывшему бойфренду Орландо Блуму и даже намекнула на помолвку. Оказалось, что это всего лишь слух, который пустил американский певец Люк Брайан. Об этом он сказал в эфире телешоу American Idol перед тем, как уточнить, что это шутка.
Кэти Перри
Певица нашла, что ему ответить.
После этого у меня будет несколько приватных разговоров с ним и его менеджером. Единственное, чем я беременна, это гамбургер, — сказала Кэти.
Кэти Перри
Напомним, ранее Кэти Перри стала звездой вечера на презентации нового сезона шоу American Idol. Звезда очень похудела и вернулась к темному цвету волос.
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