Позиция взаимности: 7 главных секретов позы 69

Если с обычным оральным сексом все более-менее понятно, то поза 69 многих ставит в тупик. Как это — одновременно? Как не отвлекаться? На самом деле все не так уж сложно и подойдет паре с любыми гендерными характеристиками. Вот основные особенности «цифровой» позы.

18+

1. Сначала в душ!

Дело не столько в чистоте, сколько в том, чтобы расслабиться и не думать, что с этим могут быть проблемы.

2. Теперь разогрев

Чем лучше вы оба подготовитесь, тем приятнее будет процесс.

3. Сверху или снизу?

Ответить на этот вопрос не всегда просто. Тот, кто сверху, лучше контролирует движения и действия, так что можно, например, меняться.

4. Еще варианты

Можно лечь на бок, тогда вы будете в равных условиях. Единственный момент — немного уменьшится скорость.

5. Слушайте!

Поскольку вы оба и даете, и получаете, очень важно не теряться в процессе и не отвлекаться. Нужно понимать желания друг друга, прислушиваться к ним и правильно реагировать, чтобы вам обоим было приятно.

6. Работай руками

Не стоит забывать о них или считать, что руки тут не при делах. Ими можно делать много приятных вещей!

7. Возьми игрушки

Вибратор (или пара) привнесут дополнительные ощущения в процесс и всегда будут к месту. Можно использовать и другие секс-игрушки, какие вам только захочется!

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