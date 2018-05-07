Всё бывает в первый раз: 7 историй о потере девственности

Первый секс у каждого проходит по‑своему. Нередко это волнующий и странный процесс, который непонятно зачем вообще нужен (конечно, пока не войдешь во вкус). Вот о чем вспоминают представители обоих полов.

18+

«У меня оказалась очень упругая девственная плева, что помешало нескольким первым попыткам заняться сексом. Мне было 17 лет, я была безумно влюблена — и мы решили попробовать. Он лег сверху… и ничего не произошло. Мозг будто отправил вниз сигнал «никого не пущать»! Мы пытались снова и снова, но мое тело не принимало никого. Друзья хором говорили, что у них такого не было. Прочесав интернет, я узнала, что можно попробовать позу наездницы, чтобы контролировать процесс. Мы так и сделали — и это случилось! Его лицо просветлело, едва он почувствовал, что все получилось. Конечно, было странно и немного неловко, но я теперь знала, что нужно было просто расслабиться», — Карина, 23 года.

«На первом курсе я начал встречаться с девушкой на год старше. Первый секс случился месяца через три, которые показались мне вечностью. Я был уверен, что все пройдет замечательно, посмотрел много фильмов для взрослых и точно знал, что надо делать. Но когда мы легли в постель, все оказалось не так. Она зажгла свечи — а какие свечи в порно?! Я заволновался, правильно ли все понимаю. Меня затрясло. Она спросила, был ли у меня секс раньше, я ответил, что один раз был. Этой ложью я уже впечатлял когда-то своих одноклассников. После нескольких неловких движений у нас все получилось. Но закончилось буквально через полминуты! С тех пор мы не встречались, но я надеюсь, она поняла, что это был первый раз для меня, такой важный и странный одновременно», — Борис, 22 года.

«Его звали Иван, он был синеглазым блондином и водил смешную желтую машину. Он позвал меня в гости, когда родители уехали. Мы оказались в его спальне, было очень странно и неприятно: он лег сверху — и секунд через 40 процесс завершился. Никакой романтики. Он еще поставил какую-то глупую песню, я никогда ее не слышала и уж точно не хотела терять девственность под нее! А когда я пошла в ванную, то наткнулась на его маму, которая вернулась домой раньше. Я быстро оделась и помчалась к лучшей подруге, чтобы все рассказать. Потом мы с ним еще пару раз встречались, но ничего интересного не происходило», — Николь, 25 лет.

«Мне только что исполнилось 18 лет, и семья моей подруги уехала из города на несколько дней. Мы с парнем знали, где лежит ключ… Было весело, я понимала важность момента и потом даже призналась зеркалу, что теперь я совсем взрослая! Правда, кавалер больше заботился о своем удовольствии, так что долго мы с ним не встречались», — Кристина, 27 лет.

«Я хотела переспать с первым серьезным парнем. У него уже был секс, но он терпеливо ждал, пока я созрею. Он оказался нежным и понимающим, все прошло хорошо. Но потом мы пошли в ресторан, где он чем-то отравился… В общем, остаток дня был не так приятен», — Ольга, 30 лет.

«Мне не понравилось. У меня были завышенные ожидания, я выбирала время и место, собиралась медленно раздеваться под музыку, изучала правила надевания презерватива… А все оказалось не так. Он очень долго возился, в итоге никто не получил оргазма. Во второй раз, уже с другим, все было гораздо лучше», — Тоня, 22 года.

«У нас дома была вечеринка, когда мои родители уехали. И в разгар нее моя девушка отозвала меня в другую комнату. Мы уже были готовы заняться сексом, как вдруг поняли, что презерватива с собой нет. Один из друзей принес его из машины, но я переволновался, порвал презерватив и попросил другой. Увы, нервозность никуда не делась. К тому же ее отец, не дозвонившись ей, начал звонить друзьям, и в итоге они прервали нас и сказали ей срочно ехать домой», — Кирилл, 24 года.

Читайте НАС ВКонтакте