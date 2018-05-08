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Влюбленные и счастливые: молодые родители Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые появились вместе на красной дорожке
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Влюбленные и счастливые: молодые родители Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые появились вместе на красной дорожке 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Ирина Шейк и Брэдли Купер в апреле отметили 3-летие своего романа. У пары подрастает годовалась дочь Лея де Сьен. Но звезды до сих пор не комментировали свои отношения и не выходили официально вместе в свет. Минувшим вечером на Met Gala Ирина и Брэдли впервые появились вместе на красной дорожке. Пара не пыталась уже скрывать свои отношения от собравшихся: они держались за руки, Купер смотрел влюбленным взглядом на Шейк.
К слову, на мероприятии стало понятно, что слухи о второй беременности Ирины пока что ничем не подтверждаются. Шейк надела обтягивающее платье с глубоким декольте, но намека на живот модели нет. Зато отчетливо видны округлившиейся бедра. Похоже, Ирина просто немного набрала лишних килограммов.
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Фото:Global Look Press, Getty Images
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