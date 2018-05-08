7 причин, почему не нужно дружить с бывшим

Не спешите хвалить себя за то, что вы смогли остаться друзьями с бывшим. Может оказаться, что это не так и хорошо.

Ложные надежды

Неважно, даете ли вы их ему или самой себе. Если ваши отношения остались в прошлом, пора это признать и пойти дальше, а не толочь в ступе воду.

Ничего нельзя изменить

Все, что сделано — сделано. Вы не попытались сохранить отношения и расстались. У вас нет машины времени или волшебной палочки, поэтому нельзя вернуться и попытаться все вернуть. И, кстати, заметьте: большинство друзей противоположного пола никогда не видели друг друга голыми. А вы — видели. Вам кажется, что этот факт ничего не меняет? Поверье: еще как меняет.

Вы вряд ли сможете быть настоящими друзьями

Вы правда хотите пойти на его свадьбу и крестить его детей, которых родила другая женщина? Если ответ «нет», вы, пожалуй, не очень хороший друг. Так стоит ли продолжать?

Это похоже на мазохизм

Иногда вы встречаетесь, и он делает что-то такое, что по-прежнему веселит вас. И вам ужасно хочется поцеловать его. Но вы не можете, потому что теперь вы просто_друзья. Вам серьезно так хочется издеваться над своей бедной психикой?

Это раздражает ваших общих друзей

Они-то знают, что вы встречались. И их немного бесит, что вы вдруг начали вести себя так, как будто между вами ничего не было, даже ужасного расставания, после которого вы полгода не здоровались. Это им, вашим друзьям, вы оба плакались в жилетку, обзывая друг друга забористыми словами. А теперь сидите и делаете вид, что ничего не происходит, а вы дружите и мимими. Они правда не знают, как реагировать, когда вы приходите на вечеринку вместе, но не вместе. И мы их, в общем, понимаем.

Это странно

Если вы забыли, напоминаем: человек, с которым вы сейчас мило общаетесь в баре, разбил вам сердце. Ну или вы ему — неважно. Да, это было пару лет назад, а кто прошлое помянет, тому глаз вон. Только вот у поговорки есть продолжение: тому, кто забудет — оба. Время от времени вам обоим может быть неловко от воспоминаний «из прошлой жизни». Выходит, от такой дружбы больше вреда, чем пользы.

Вы не можете начать новую жизнь

Для того, чтобы освободить место для чего-то нового, нужно сначала избавиться от чего-то старого. Но вы почему-то никак не хотите освободиться от старого бойфренда, чтобы впустить в свою жизнь новую любовь. Вы просто теряете время на встречи с бывшим, вместо того, чтобы ходить на свидания с кем-нибудь будущим.