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Кирстен Данст и Джесси Племонс стали родителями
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Кирстен Данст и Джесси Племонс стали родителями 

Журнал ОК! 43 минуты назад
Поклонники Кирстен Данст поздравляют ее с пополнением. Как сообщили зарубежные СМИ, в минувшие выходные актриса родила сына своему возлюбленному Джесси Племонсу. По словам инсайдера, новоиспеченные родители очень рады этому событию.
У них все отлично, — прокомментировал приближенный источник.
Кирстен Данст и Джесси Племонс
Напомним, впервые об отношениях Кристен Данст и Джесси Племонса заговорили в мае 2016 года, через месяц после того, как актриса рассталась с Гарреттом Хедлундом. А уже в начале 2017 года Племонс сделал ей предложение. Если верить изданию Page Six, романтическое событие произошло в день «Золотого глобуса-2017». Вот только влюбленные так и не поженились. В январе этого года Кирстен Данст официально подтвердила слухи о беременности, будучи уже с внушительным животом.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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