«Это моя инициатива»: Татьяна Буланова рассказала о разводе в шоу «Секрет на миллион»

Популярная в 90-х годах певица Татьяна Буланова приняла участие в шоу «Секрет на миллион», которое ведет Лера Кудрявцева . Артистка разоткровенничалась и поделилась информацией о личном, затронув тему болезненного развода и потери самого близкого человека — мамы.

49-летняя исполнительница Татьяна Буланова стала гостьей Леры Кудрявцевой и дала ответы на многие вопросы, которые касались личной жизни. Она расплакалась в студии, когда рассказывала о переживаниях, связанных со смертью родительницы и предательством любимого человека. Напомним, недавно стало известно, что Буланова разорвала отношения с футболистом Владиславом Радимовым , с которым они воспитывают 11-летнего сына Никиту. Татьяна уточнила, что инициатором второго развода была она сама, но с бывшим возлюбленным они продолжают жить под одной крышей: «Это моя инициатива. В спальне мы спим с Никитой, Влад — в отдельной комнате… Не так давно он мне написал „Я тебя люблю“, а я ему смайлик отправила».

Ходят слухи, что причиной распада некогда счастливой пары стали измены Радимова — Татьяна Буланова ранее рассказывала, что ее предал избранник и близкая подруга. Буланова тяжело переживает смерть матери, которая ушла из жизни летом прошлого года. Она подчеркивает, что та, как и другие ее родственники, долгое время не хотела обращаться за помощью к врачам. В сети обсуждают откровения знаменитости: «Жаль, что ей не везло в жизни». «Не понимаю я этих передач, зачем вещать на всю страну о личном?»

«Как-то грустно все. Два брака, два развода». «На фото в Инстаграме она выглядит заметно моложе». «Давно не слышала ее новых песен, только новости о личной жизни в последнее время обсуждают».

Полный выпуск программы выйдет только в субботу, 12 мая. Многие фанаты отмечают, что в последнее время Буланова помолодела и на недавних снимках выглядит заметно посвежевшей.

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