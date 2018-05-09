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Татьяна Буланова впервые расскажет о расставании со вторым мужем в программе НТВ «Секрет на миллион»
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Татьяна Буланова впервые расскажет о расставании со вторым мужем в программе НТВ «Секрет на миллион» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Заслуженная артистка России впервые расскажет, как пережила болезненный развод со вторым мужем — футболистом Владиславом Радимовым.
Новым гостем студии «Секрет на миллион» станет знаменитая певица Татьяна Буланова. О главных потерях в жизни она откровенно расскажет многомилионной публике телеканала НТВ.
Заслуженная артистка России впервые расскажет, как пережила болезненный развод со вторым мужем — футболистом Владиславом Радимовым, назовет причину и инициатора разрыва.
Она объяснит, почему через год после расставания продолжает жить с бывшим супругом в одной квартире, и приоткроет тайну нынешних отношений. Татьяна вспомнит зарождение романа с известным спортсменом и поведает, как скрывала свое увлечение от законного на тот момент мужа. Николай Тагрин смог простить жену за увлечение другим мужчиной, в то время как дружбу сына с Владиславом Радимовым посчитал настоящим предательством.
Со слезами на глазах певица поделится своей болью — всего 9 месяцев назад она потеряла маму, серьезный диагноз которой вовремя не распознали, поскольку к врачам, увы, ходить не любит вся семья Татьяны.
Также собеседница Леры Кудрявцевой раскроет секреты красоты, которые жаждут узнать многие поклонницы, покажет свою квартиру и похвастается дорогими украшениями.
Поддержать популярную артистку придут главные мужчины в ее жизни — сыновья Александр и Никита.
Смотрите программу «Секрет на миллион» с участием Татьяны Булановой в субботу, 12 мая, в 17:00 на НТВ.
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