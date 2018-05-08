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Хейли Болдуин и Шон Мендес перестали скрывать роман
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Хейли Болдуин и Шон Мендес перестали скрывать роман 

WMJ.ru 47 минут назад
Фото: WMJ.ru
О романе Хейли и Шона заговорили еще несколько месяцев назад, но официально пара не подтверждала свои отношения. Но в Сети время от времени появлялись фото, сделанные папарацци, которые не оставляли сомнений: пара встречается. 7 мая на Met Gala Шон и Хейли наконец-то появились вместе в качестве пары. Мендес нежно ухаживал за своей любимой….. а чуть позже в Instagram пары появились первые совместные фото с мероприятия.
Напомним, до этого момента самым громким романом Хейли были отношения с Джастином Бибером, которые длились почти два года и закончились в 2016 году.
Как тебе первый выход пары?
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Фото:Instagram, Getty Images, Global Look Press
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