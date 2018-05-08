Западные СМИ опубликовали 8 стран, в которых следует искать невесту

Одно западное издание опубликовало список стран, в которых одинокие мужчины могут легко подыскать себе невесту. И снабдило этот перечень немного наивными, но довольно милыми комментариями. Российские красавицы в список на выданье не попали, судя по всему, из-за санкций. Зато среди других стран, богатых невестами, оказалось много наших соседей.

1. Украина

Если вы холостяк, вам всегда будут рады на Украине — в стране фантастически красивых женщин. Это государство достаточно безопасно для путешествий, несмотря на все политические события. Мужчин здесь меньше, чем женщин, поэтому вам не составит особого труда найти себе спутницу жизни.

2. Эстония

Эстония — страна голубоглазых блондинок. В этой балтийской стране Восточной Европы множество красивых, но одиноких девушек, а всё потому, что их количество значительно превышает количество мужчин.

3. Грузия

Грузинские девушки кажутся очень скромными и стеснительными. Однако вам стоит провести с ними немного времени, узнать их поближе, и они превращаются в жизнерадостных и обаятельных красавиц. Да, грузинки весьма привлекательны.

4. Пуэрто-Рико

В мире существует немало островных наций, но не каждая из них может похвалиться красивыми женщинами. Зато вы точно встретите их в Пуэрто-Рико! В этой стране дружелюбны не только климат и природа, но и местные девушки, для которых иностранцы — всегда желанные гости.

5. Беларусь

Ещё одна страна Восточной Европы, в которой живут сексуальные, но одинокие девушки. Количественное соотношение мужчин и женщин здесь не в пользу последних, поэтому мужчина легко найдёт себе пару среди белорусских красавиц.

6. Литва

Исключительно красивые девушки живут в Литве — маленькой стране с богатой историей и традициями. Живущие здесь девушки отличаются исключительной красотой. Гены славянских и северноевропейских народов делают литовских девушек сногсшибательно привлекательными.

7. Босния

Наверное, мало кто слышал о стране Босния, а уж тем более бывал в ней. Но те, кому посчастливилось посетить это государство, знают, что там множество одиноких женщин, жаждущих любви. И Босния и местные девушки производят глубокое впечатление на всех путешественников.

8. Хорватия

Маленькая Хорватия — гордость Балкан. Сюда приезжают отдохнуть на море, полюбоваться природой и познакомиться с местными красавицами, которые также в поисках спутника жизни.

Но мы-то с вами знаем, что самые красивые девушки живут в России. Иностранцы с нами согласны: «Женщины в России безумно красивые! Когда я только приехал, я влюблялся по два-три раза за каждую поездку в метро. С русскими девушками всё не так, как с другими: никогда не знаешь, чего от них ждать. Они малопредсказуемы, всё время на низком старте и всегда готовы махнуть через барьер».