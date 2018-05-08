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«Интим перестал быть интимом!»: личный снимок Наташи Королевой и Тарзана вызвал споры
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«Интим перестал быть интимом!»: личный снимок Наташи Королевой и Тарзана вызвал споры 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Поклонники Наташи Королёвой неожиданно резко отреагировали на фотографию, сделанную певицей и ее мужем Тарзаном (он же Сергей Глушко). Довольно невинный снимок у многих вызвал отторжение, хотя Тарзан нередко показывает публике и более интимные части своего тела.
О браке Наташи Королёвой и стриптизера Тарзана знает каждый, ведь они женаты уже 15 лет, и хотя долгое время такой брак некоторых смущал, сейчас эту пару можно назвать одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. При этом, несмотря на полное согласие в отношениях с Королёвой, Тарзан не отошел от своей профессиональной деятельности, к тому же в сети регулярно публикует фотографии, на которых совсем не стесняет себя лишней одеждой. Казалось бы, при такой биографии артистов, поклонников Натальи вовсе не должен поражать вид голого тела ее мужа. Однако когда певица опубликовала фотографию, на которой всего лишь положила руку на живот партнеру, многие чуть ли не пришли в ужас от увиденного.
Своей любви Королёва и Глушко никогда не скрывали, но подписчики певицы уверены, что даже у такой открытой пары должно оставаться что-то личное, спрятанное от чужих взоров, и интимные прикосновения точно относятся к числу таких вещей: «Зачем выкладывать на общее обозрение романтические моменты, это сугубо личное» «Мерзкое фото» «Какое неприятное тело. Меняй мужика» «Неудачный снимок!» «Не совсем удачное фото конечно…если честно, то личное не публично должно быть у звёзд» «Жаль что интим перестает быть интимом!» Надо отметить, что живя с мужем, регулярно обнажающимся для посторонних глаз, Королёва вряд ли могла приобрести привычку скрывать отношения, тем более, что и сама она скромностью не отличается.
Совсем недавно певица решилась на откровенную фотосессию для журнала Playboy, которому уже позировала 20 лет назад. На этот раз фотографии Натальи не произвели хорошего впечатления, а многие уверены, что вся привлекательность на снимках достигалась исключительно с помощью фотошопа. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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