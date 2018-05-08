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В сеть попала информация, кто станет следующим «Холостяком
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В сеть попала информация, кто станет следующим «Холостяком 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Кажется, девушки снова получат шанс очаровать мужчину с отличным чувством юмора!
Шестой сезон самого романтичного шоу страны еще не закончился, зато в сети уже выбирают звезду следующего. Причем информация у поклонников проекта, кажется, самая точная. Во всяком случае, одно из имен следующего холостяка, который точно очарует всех, фанатки повторяют чаще всего.
По версии самых активных фанатов, выбирать себе невесту следующим отправится звезда ТНТ, юморист Антон Шастун. Это обсуждают под фотографиями в пабликах проекта в Instagram. Все началось с того, что подписчикам предложили выбрать лучшего холостяка из шести героев проекта. Тут-то и появилось имя юмориста:
«Следующий, Антон Шастун, однозначно самый классный», «Мне больше всех нравится Антон Шастун, герой седьмого сезона», «Шастун, уже жду кастинг».
И все не просто так! Юморист уже даже записал видео, на котором приглашает девушек пройти кастинг.
Правда, насколько серьезен звезда юмористических передач ТНТ, пока неизвестно. Некоторые предполагают, что это всего лишь очередная шутка, и делают совсем другие предположения.
Принять участие в опросе «А вы догадываетесь, кто станет следующим холостяком?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  10 фото из телефона Антона Шастуна, которые он никому не показывал
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