3 вопроса, которые нельзя задавать мужчине

Эрика Эттин, тренер по свиданиям и основателя сайта знакомств поделилась, какие вопросы нельзя задавать мужчине ни при каких обстоятельствах, даже если вы долго его знаете.

1. Как же так вышло, что ты не женат?

Некоторым кажется, что для мужчины это даже лестный вопрос. Вроде ОН настолько прекрасен, что его обязательно кто-то должен был прибрать к рукам. Однако для многих представителей сильного пола это как бы намек, что с их одиночеством что-то не так. Важно принять, что не у всех конечная цель — это отношения, а потому не все свободные люди в них нуждаются.

2. Ты хочешь жениться? / Завести детей?

Обычно женщины, которые задают такой вопрос, по словам Эттин, выглядят отчаянно. Кроме того, для большинства мужчин это слишком интимная тема, чтобы ее обсуждать с женщиной, на которой он не собирается жениться или с которой не планирует заводить детей.

3. Сколько ты зарабатываешь?

Это сам по себе всегда неэтичный вопрос, который в России остался как пережиток «совка». Не задавайте его не только мужчинам, вообще никому не задавайте. Если все же решитесь, будьте готовы, что вас сочтут мелочной и «любопытной Варварой», которая оценивает людей по их благосостоянию и от которой лучше сразу держаться подальше, чтобы она не влезла в карман.