Нюша продолжает подогревать слухи о беременности

Слухи о беременности Нюши не утихают: несмотря на то, что артистка с завидной регулярностью публикует в личном блоге кадры с плоским животиком (весьма вероятно, архивные), СМИ и поклонники все больше убеждаются в том, что звезда ждет первенца.

Косвенно эти слухи подогревает сама Нюша: женщина появляется на публике исключительно в свободных нарядах, пряча линию талии. На днях в Сети появился видеофрагмент недавнего выступления артистки. Судя по ролику, она вновь вышла на сцену в просторном костюме свободного кроя.

Беременна?

— в который раз задалисьвопросом поклонники.

Напомним, в январе 2017 года Нюша объявила о помолвке с Игорем Сивовым. Некоторое время спустя СМИ сообщили, что пара сыграла тайную свадьбу. С тех пор в прессе и социальных сетях то и дело появляются слухи о беременности звезды. Не так давно артистку заметили в клиническом госпитале «Лапино» (где предпочитают рожать многие отечественные знаменитости).

Фото: Instagram

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