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Нюша продолжает подогревать слухи о беременности
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Нюша продолжает подогревать слухи о беременности 

Letidor.ru 57 минут назад
Фото: Letidor.ru
Слухи о беременности Нюши не утихают: несмотря на то, что артистка с завидной регулярностью публикует в личном блоге кадры с плоским животиком (весьма вероятно, архивные), СМИ и поклонники все больше убеждаются в том, что звезда ждет первенца.
Косвенно эти слухи подогревает сама Нюша: женщина появляется на публике исключительно в свободных нарядах, пряча линию талии. На днях в Сети появился видеофрагмент недавнего выступления артистки. Судя по ролику, она вновь вышла на сцену в просторном костюме свободного кроя.
Беременна?
— в который раз задалисьвопросом поклонники.
Напомним, в январе 2017 года Нюша объявила о помолвке с Игорем Сивовым. Некоторое время спустя СМИ сообщили, что пара сыграла тайную свадьбу. С тех пор в прессе и социальных сетях то и дело появляются слухи о беременности звезды. Не так давно артистку заметили в клиническом госпитале «Лапино» (где предпочитают рожать многие отечественные знаменитости).
Фото: Instagram
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