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Жительница Курской области смертельно ранила мужа в сердце
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Жительница Курской области смертельно ранила мужа в сердце 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Курчатове женщина в порыве ревности зарезала мужа, сообщила пресс-служба СУ СКР оп региону.
Инцидент случился вечером 5 мая. У подозреваемой гостила знакомая семейная пара, с которыми они выпивали. Через некоторое время к ним присоединился её 33-летний супруг, который вернулся домой.
Во время застолья они поругались из-за ревности, и женщина схватила со стола нож и ударила мужа в сердце. Приехавшая по вызову скорая помощь госпитализировала мужчину в больницу, где он на следующее утро умер.
Подозреваемой вскоре предъявят обвинение. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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