Жительница Курской области смертельно ранила мужа в сердце

В Курчатове женщина в порыве ревности зарезала мужа, сообщила пресс-служба СУ СКР оп региону.

Инцидент случился вечером 5 мая. У подозреваемой гостила знакомая семейная пара, с которыми они выпивали. Через некоторое время к ним присоединился её 33-летний супруг, который вернулся домой.

Во время застолья они поругались из-за ревности, и женщина схватила со стола нож и ударила мужа в сердце. Приехавшая по вызову скорая помощь госпитализировала мужчину в больницу, где он на следующее утро умер.

Подозреваемой вскоре предъявят обвинение. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.