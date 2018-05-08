Как Райан Рейнольдс отреагировал на то, что Блейк Лайвли отписалась от него в Instagram

Со вчерашнего дня личный Instagram-аккаунт Блейк Лайвли пуст. Со страницы по загадочной причине исчезли все фотографии, а также актриса отписалась от всех. Исключение не составил даже ее супруг Райан Рейнольдс , который в свежем интервью прокомментировал поступок своей возлюбленной.

"Это меня задело. Ужасный способ узнать, что меня выгнали из дома, если честно. Абсолютно ужасно. Я не знаю, откуда такая ярость", — поделился актер с австралийским журналистом. Конечно, сказано это было в шутливой манере. Как известно, паре присуще отличное чувство юмора и супруги не упускают возможности отпустить пару шуток в адрес друг друга.