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Самые скоротечные голливудские браки
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Самые скоротечные голливудские браки 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Бритни Спирс и Джейсон Александр
Брак поп-звезды и ее друга детства Джейсона Александра продлился всего 55 часов. Свадьба, как можно догадаться, произошла после бурной вечеринки в Лас-Вегасе. Буквально на следующее утро Бритни в ужасе осознала произошедшее и поспешила подать на развод. Эх, ребята, а все ведь так красиво начиналось!
Ким Кардашьян и Крис Хамфрис
Вы же не думали, что Ким всю жизнь верна своему Канье? С красавчиком баскетболистом Крисом Хамфрисом Кардашьян познакомилась в 2011-м, а уже спустя пару месяцев отправилась с ним под венец. Свадьба, как говорят, обошлась в 10 миллионов долларов — что, однако, не остановило молодоженов, когда они решили развестись. С торжества на тот момент прошло всего 72 дня.
Дрю Бэрримор и Том Грин
Давайте честно: с самого начала было понятно, что эта пара долго не продержится. Актриса и ведущий MTV поженились в июле 2001-го, а уже в Рождество вовсю оформляли бумаги на развод.
Дженнифер Лопез и Крис Джадд
Певица познакомилась с танцором Крисом Джаддом на съемках клипа Love Don't Cost A Thing — и сразу же безоглядно влюбилась. Они поженились в 2001-м, но прожили вместе всего пару месяцев. Как потом рассказывал Крис, он просто не выдержал бешеного ритма жизни Дженнифер, а главная причина — полное отсутствие личного пространства. Впрочем, как говорят, бывшие супруги по-прежнему поддерживают неплохие отношения (а Джадд при каждом удобном случае говорит, что восхищается Лопез).
Harper’s Bazaar: последние новости
Почему Блейк Лайвли отписалась от Райана Рейнольдса и удалила все фото из Instagram Звездные пары, которые едва не расстались накануне свадьбы Знаменитости, которые подавали на развод (но все равно остались вместе)
Женский форум
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