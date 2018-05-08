Знаменитости, которые подавали на развод (но все равно остались вместе)

Пара сыграла разудалую рокерскую свадьбу в 2006-м, но, судя по всему, все очень быстро стало развиваться не по самому хорошему сценарию — уже через два года Пинк подала на развод. На своем сайте певица тогда написала, что по-прежнему считает своего бывшего прекрасным человеком, однако жить с ним под одной крышей больше не может. Как бы не так: в 2009-м Пинк вновь начала встречаться с Хартом, а вскоре у них появились дочь Уиллоу и сын Джеймсон. Сегодня эти двое счастливы в браке и даже не думают расставаться.

Одна из самых красивых пар Голливуда распалась в 2015 году: тогда Меган и Брайан, к удивлению поклонников, подали на развод. Однако в апреле следующего года эта грустная история получила неожиданную развязку: оказалось, что Фокс беременна третьим ребенком. Журналисты выяснили, что долго эти двое друг без друга выдержать не смогли и вскоре после расставания вновь начали жить вместе. Сегодня семейному счастью Меган и Брайана ничего не угрожает.

Патрик познакомился со своей будущей женой Джиллиан на съемочной площадке. Он — актер, она — визажист: очень скоро пара стала встречаться, а в 1999-м сыграла свадьбу. Брак казался очень крепким, однако в 2015-м они — о ужас — подали на развод. Впрочем, расставание оказалось недолгим: пару месяцев спустя эта красивая пара вновь блистала на красных ковровых дорожках.