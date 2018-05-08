Звездные пары, которые едва не расстались накануне свадьбы

Вообще-то полноценного расставания у этой парочки не получилось. Просто у Джона был невероятно тяжелый день, и он сказал своей тогдашней невесте Крисси, что хочет побыть один. «Джон предложил расстаться на какое-то время. А я просто сказала ему „нет“. Почувствовала, что он несет этот бред по одной-единственной причине — он устал и его все вокруг раздражало. Я оказалась права: вскоре все действительно успокоилось, и мы сыграли свадьбу», — рассказывала в интервью модель. Девушки, учимся мудрости у Крисси!

Это сегодня у них счастливый брак, лапочка-дочка и идеальные отношения. Адам и Бехати начали встречаться в 2012 году, сразу после расставания Левина с моделью Анной Вьялицыной. Только вот продлился роман всего пару месяцев: солиста Maroon 5 застукали с Ниной Агдал . И тем не менее друг без друга Левин и Принслу долго продержаться не смогли: в 2014-м они поженились, а два года спустя стали родителями.

Пара встречалась целых четыре года — но в 2011-м казалось, что между ними все кончено. Обычно скупой на эмоции Джастин тогда в каждом интервью говорил о том, что дороже Джессики в его жизни никого нет, не было и не будет. И сердце девушки, само собой, растаяло. Развязкой этой душещипательной истории стала роскошная свадьба (как поговаривают, самая дорогая в истории Голливуда).