Москвич познакомился с девушкой в интернете и стал жертвой секс-шантажа

Москвич обратился в правоохранительные органы с жалобой на секс‐шантаж, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

28-летний житель столицы познакомился с женщиной на сайте знакомств, и после непродолжительного общения они решили заняться сексом по интернету. В итоге она записала на видео раздевшегося перед камерой мужчину и начала требовать с него деньги за нераспространение. Несчастный заплатил ей десять тысяч рублей, однако этого ей показалось мало, и она попросила еще три тысячи за уничтожение ролика.

Такая наглость вынудила мужчину обратиться в правоохранительные органы с просьбой принять против нее меры. По факту происшедшего сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее сообщалось, что мужчину чуть не зарезали, когда он провожал домой свою девушку в Москве. По словам потерпевшего, он получил два ножевых удара, один из них — в спину, а второй — по пальцам правой руки.