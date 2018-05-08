Татьяна Котова воссоединилась с семьей

Певица Татьяна Котова приехала в родной Ростов, чтобы провести время с родителями, и показала совместные фотографии дружной семьи.

Девушка отметила, что каждый человек должен уделять несколько дней в месяце семье, особенно весной, когда можно отправиться всем вместе на шашлыки за город. «Это так здорово почувствовать тепло и заботу в семейном кругу, словно возвращаешься в детство, где вы собирались на ароматный гриль-пикник и загорали на природе», — поделилась своими воспоминаниями певица.

Котова добавила, что такой отдых ассоциируется у нее с шутками папы и сестры, со счастливым маминым смехом, вкусным шашлыком, который обычно готовит отец, и совместными фотографиями на память. «А с чем у вас ассоциируется совместный семейный отдых?» — спросила певица своих читателей. Поклонники рассказали, что тоже стараются проводить майские праздники со своей семьей.