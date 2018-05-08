Самоудовлетворение: 10 советов для девушек

Легко могу представить, что кто-то кликнул на статью с внутренним возмущением «да как вообще можно не знать, как мастурбировать»? Дело в том, что множество других взрослых девушек не осваивают никаких техник, которые бы действительно им нравились. Это абсолютно нормально — не иметь представления о том, что именно вы предпочитаете, пока не попробуете.

Мужчинам немного проще — «я касаюсь пениса, и мне это нравится». Девушкам стоит потратить немного времени на исследование себя, прежде чем они осваивают несколько любимых техник, и порой даже стоит послушать советы секс-коучей и продавцов в секс-шопе.

1. Не отвлекайтесь

Кейт МакКомбс — популярный коуч-тренер, говорит, что самая частая проблема девушек — необходимость торопиться. Если у вас есть всего пять минут, скорее всего это будет не мастурбацией, а очередным стрессом. Выключайте уведомления на телефоне, выбирайте приятную музыку и не спешите.

2. Используйте смазку

Вам достаточно небольшой капли на указательном и среднем пальцах, которыми вы будете массировать свой клитор и внутренние половые губы. Конечно, в начале у вас может быть достаточно вагинальной смазки, но дополнительная поддержка сделает сам процесс гораздо комфортнее.

3. Попробуйте подушку

Блоггер и режиссер фильма «Наука секса для леди» Триша Боровиц отмечает, что это самый простой способ, который часто пробует множество девушек самостоятельно.

Останьтесь в белье — меньше беспорядка потом и больше трения для клитора. Найдите что-то мягкое — подушку или стопку аккуратно сложенного постельного белья. Ложитесь сверху на нее, медленно двигая своими бедрами. Отрегулируйте давление, свое положение и форму объекта, пока не посчитаете, что это достаточно комфортно. Сохраняйте ритм, делайте глубокие вздохи и ловите оргазм.

4. Пробуйте отсрочку оргазма

Не гонитесь за оргазмом, ласкайте каждую часть своего тела задолго до того, как опустите руку между бедер. Как только вы наконец перейдете к своему клитору — замедляйтесь. Используйте мягкие и нежные движения, чередуя их с жесткими и быстрыми. Доведите себя до края, а затем вновь замедляйтесь. Пройдите этот цикл несколько раз и просто ловите волну наслаждения столько, сколько сможете.

5. Используйте обе руки

Пока одна рука занята клитором, ласкайте себя другой. Прикосновения к определенным частям тела могут сделать оргазм гораздо интенсивнее. Для кого-то важной точкой могут быть соски, для кого-то — живот. Может прозвучать глупо, но секс-коучи рекомендуют слегка потереть свой живот, как будто вы голодны, — легкое давление на желудок, на удивление, приводит к отличному оргазму. Отнеситесь креативнее к месту — например, ложитесь на дно ванной и используйте мягкие струи воды, чтобы достать до всех частей своего тела.

6. Не начинайте с клитора

Также МакКомбс рекомендует начинать с игривых прикосновений, например, сначала пройдитесь пальцами по половым губам, и бокам клитора вплоть до самого входа. Это нужно, чтобы кровь прилила к этим точкам, чтобы помочь увеличить возбуждение и удовольствие. Кроме того, вы быстрее поймете, что вам нравится, и в следующий раз осознанно будете начинать с самых приятных вещей.

7. Не стартуйте с вибратора

Хоть секс-игрушки и гарантируют больше удовольствия, начать с рук будет гораздо лучше. Кроме того, это сопоставимо с ощущениями, которое обычно вызыват руки партнера, так что это поможет вам обнаружить, что стоит сообщить о партнеру о том, как вы себя ощущаете.

8. Используйте визуальное подкрепление

Как говорят секс-коучи, самый большой половой орган находится между ушами. Вытаскивай эротические книги или листай откровенные фотографии, что бы вы не делали, это должно подпитывать тот внутренний огонь.

9. Пробуйте проникновение

Большинство женщин вообще не используют проникновение при мастурбации, уделяя внимание только внешним эрогенным зонам, но попробуйте медленно вводить пальцы внутрь, пока продолжаете ласкать клитор. Просто следите за своей реакцией и запоминайте, что вам больше нравится при стимуляции.

10. Вам не нужно просто лежать на спине

Попробуйте поднять ноги как можно выше, вплоть до того, чтобы уложить колени на собственные плечи. Это напряжет живот, что увеличит давление, а также ускорит приливание крови к половым органам. Да, этой позиции достичь немного сложнее, но эффект будет невероятным.