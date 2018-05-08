«Вот так бывает»: звезда «Дома-2» бросил невесту за несколько

звезда «Дома-2» бросил невесту за несколько дней до свадьбы.

На «Доме-2» не только строится любовь, но и разбиваются сердца. Всего три недели назад поклонники проекта радовались за Юлию Ефременкову, которой сделал предложение ее парень Сергей Кучеров . Кажется, все было как в сказке — чудесные Сейшелы, огромный мягкий медведь и шикарный букет роз.

«Ура! Мой любимый сделал мне предложение. На «Доме-2» мы встретили друг друга, на Сейшелах стали парой, поэтому я очень тебе благодарна, что оно было сделано именно так. Который раз убеждаюсь, когда мужчина хочет, он без лишних слов делает! Спасибо тебе, мой родной, за такой сюрприз. Спасибо всей съемочной группе, вы смогли это сохранить в тайне, хотя все знали. На «Доме-2» мечты сбываются! «Хочу сказать тебе еще раз, я очень тебя люблю, котька», — писала счастливая Юля в своем Instagram.

Публикация от Юлия Ефременкова (@efremenkovvva)

13 Апр 2018 в 2:33 PDT Но сказка продлилась недолго — спустя три недели счастья пара рассталась.

«Хочу написать, что чувствую, но даже книги не хватит, поэтому попробую вкратце. Многие наблюдали за нашими отношениями по ту сторону экрана, и есть люди, которые действительно переживают. Пишу для Вас! Да, мы расстались, почему? Хочется ответить, что не сошлись в политических взглядах, но это, к сожалению, не так. Плохого ничего не скажу, это жизнь, сегодня «я тебя люблю», а завтра чужие друг другу люди. Сделал предложение, как так? Да, согласен, когда вставал на колено, думал только о хорошем, но, вот так бывает. Большего не скажу! Пойду позвоню маме, скажу извини, но и в этот раз до внуков дело не дойдет. Живите по кайфу, ведь жизнь дана нам далеко не для скуки».

Публикация от s (@sergo_kucherini)

22 Апр 2018 в 2:51 PDT Поклонники Юлии предполагают, что расставание случилось из-за измены Сергея и уговаривают девушку забыть предательство.

Напомним, Юлия и Сергей познакомились на проекте и стали встречаться в конце прошлого года.

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