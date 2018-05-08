Стоит ли вновь начинать отношения с бывшим

Жили вы спокойно и весело, пока в один почти ничем не примечательный день не получили сообщение или звоночек родом из вашего прошлого. Бывший молодой человек или даже муж решил вдруг дать о себе знать, мимолетом о делах поинтересовался и вот уже непринужденно зазывает кофе отпить в каком-нибудь уютном уголочке.

Можно было бы просто ухмыльнуться и забыть, но раз — и мысль шальная уже тоннель в голове прорывает: а может, понял, что потерял, и решил все исправить? «Два раза в одни ворота забить гол вполне можно, так почему бы шанса образумившемуся товарищу вновь не дать?» — грешным делом подумали вы. А ведь есть еще масса отягчающих причин для такой мысли о реставрации забытых отношений. Например, общие детки-конфетки и жирный ноль кандидатов на горизонте после сотни очень неудачных свиданий. Так почему бы и нет?

Причина расставания

История знавала немало удачных союзов, у которых либо есть такая традиция «сходиться-расставаться», и упирается она в жутко темпераментные характеры, либо расходились по какой-нибудь дурацкой причине на эмоциях, тщательно не взвесив все и не обмозговав. А мудрая жизнь столкнула потом с не «вашими» людьми, ужаснулись вы от своей кощунственной выходки в прошлом и решили одуматься. Тогда велика вероятность, что хеппи-энд у вас все-таки будет, ведь вы проверили свои сомнения и удостоверились, что ошибались. Но главное, осознали ценность отношений через нелепую потерю.

Совсем другое дело — разбегаться в стороны по серьезной причине. Пил, буянил, дебоширил, оскорблял, не ценил, постоянно изменял, давил эмоционально и не уважал — это лишь вершина того айсберга весомых семейных проблем, по которым возвращаться обратно — глупость несусветная. Скорее всего, не с лучшей стороны ваш бывший проявлял себя довольно долго, так, что вы уже чашу эту сполна испили. Некоторые расходятся крайне тяжело под аккомпанемент оскорблений, оплеух, даже с выбросом ценных или просто личных вещей в окно — соседям на радость.

Причина возвращения

Если было именно так, то ваш бывший — откровенно проблемный. А значит, толпы желающих орлиц на чудо такое агрессивное, самовлюбленное и недалекое так и не накинулись. Неприятно осознавать, что некоторые женщины оказались умнее и распознали ущербный потенциал отношений с таким подарочком. Стоит мужчина с распростертыми объятьями, а никто в них не заплывает. Шок, удар и боль! И естественно, последующий мгновенный выбор, как жить дальше, делается не в пользу собственных изменений в лучшую сторону, а в пользу возвращения туда, где все это терпели.

Привыкший к путям более простым, выбирает мужчина тот из них, что ведет к вашим дверям входным. Посетует бедняга, как тошно ему без вас, про осознание и мудрость приобретенную еще парочку раз расскажет в надежде, что общее прошлое на ваших весах важнее правды.

Не стоит брать обратно в дом тех, кто и раньше не уважал и не ценил. Такие мужчины, как только пятую точку пригреют, вновь с уверенностью в своем статусе обретают прежние нелицеприятные качества. И вступите вы вновь на те же рельсы, пройдете путь, быть может, даже худший, чем прежде. Потом придется вам достоинство от асфальта отскребать и заново свежие раны зализывать.

Заслуженный последний шанс

Но бывают и иные ситуации, когда во всех отношениях мужчина был хорош и мил, но взял да оступился, не понимая зачем и к чему все приведет. А вы оказались из партии непрощающих такие ошибки, не нашли в себе силы боль от предательства унять, взяли да метлой из дома выгнали, закрывая уши в ответ на извинения и мужские мольбы. Но товарищ, как жизнь показала, не унимается и не пропадает с горизонта, а день тот злополучный проклинает и асфальт у вашего дома подошвами протирает. Одним словом, не сдается, но при этом действует, доказывает делом, что такая ошибка в жизни больше не повторится никогда! То есть он не компот вам в уши заливает, а умудряется по-мужски помогать даже на расстоянии, не забрасывает и не забывает детей, предлагает помощь и искренне пытается решить ваши проблемы. А заодно не пропадает с радаров, если вы, капризная такая, решили достаточно долго обижаться.

Тот, кто доказывает делом, а не бубнит ради вашей жалости, действительно заслуживает второго шанса и вашей попытки забыть обиды из прошлого, перелистнуть страницу и начать красиво и заново! Обязательно прощайте и возвращайте того, с кем ваша жизнь становится кардинально комфортнее и счастливее, того, с кем и раньше на самом деле было просто и легко.