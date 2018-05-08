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Лазарев неожиданно женился в Грузии
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Лазарев неожиданно женился в Грузии 

Дни.ру 38 минут назад
Фото: Дни.ру
Актер Александр Лазарев повторно отвел под венец свою супругу Алину. На этот раз супруги поклялись в вечной любви перед Господом.
О торжестве стало известно после того, как близкая подруга семьи Алена Хмельницкая опубликовала видео банкета в своем Instagram, на котором счастливая невеста в фате отплясывает лезгинку. «Любовь существует! 30 лет со дня свадьбы! А сегодня свадьба вторая и главная! Венчание! Мои друзья Лазаревы, вы невероятные!» — прокомментировала свой ролик Хмельницкая.
Торжество Лазаревы отметили в Грузии в окружении близких и друзей. Супруги просто светились от счастья. Гости не могли отвести глаз от похорошевшей супруги Лазарева. Старшая дочь актера Полина, поработала оператором на свадьбе и опубликовала в Сети эксклюзивные кадры венчания.
Поклонники с радостью отреагировали на трогательное видео. В комментариях они не скупились на поздравления: «Поздравляем! Счастья и любви вашей необыкновенной семье!💗», «Как здорово! Поздравляем от всей души💐💐💐», «Вот это событие! Поздравляю! 🌹🌹🌹🌹🌹🍾🎁», «Невероятные ощущения от тепла, радости, взаимопонимания этой пары! Счастья и семейного долголетия!».
На празднике присутствовала мама Александра знаменитая актриса советского кино Светлана Немоляева. Артистка с удовольствием позировала перед камерой в компании любимого внука Сергея.
Добавим, что Александр Лазарев родился в Москве в семье актеров Александра Лазарева и Светланы Немоляевой. Наследник знаменитой семьи в настоящее время артист успешно играет «Ленкоме», также принимает участие в мюзиклах. Лазарев-младший счастлив в браке с супругой Алиной уже 30 лет. У пары двое детей: дочь Полина и сын Сергей, сообщает StarHit.
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