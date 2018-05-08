Лазарев неожиданно женился в Грузии

Актер Александр Лазарев повторно отвел под венец свою супругу Алину. На этот раз супруги поклялись в вечной любви перед Господом.

О торжестве стало известно после того, как близкая подруга семьи Алена Хмельницкая опубликовала видео банкета в своем Instagram, на котором счастливая невеста в фате отплясывает лезгинку. «Любовь существует! 30 лет со дня свадьбы! А сегодня свадьба вторая и главная! Венчание! Мои друзья Лазаревы, вы невероятные!» — прокомментировала свой ролик Хмельницкая.

Торжество Лазаревы отметили в Грузии в окружении близких и друзей. Супруги просто светились от счастья. Гости не могли отвести глаз от похорошевшей супруги Лазарева. Старшая дочь актера Полина, поработала оператором на свадьбе и опубликовала в Сети эксклюзивные кадры венчания.

Поклонники с радостью отреагировали на трогательное видео. В комментариях они не скупились на поздравления: «Поздравляем! Счастья и любви вашей необыкновенной семье!💗», «Как здорово! Поздравляем от всей души💐💐💐», «Вот это событие! Поздравляю! 🌹🌹🌹🌹🌹🍾🎁», «Невероятные ощущения от тепла, радости, взаимопонимания этой пары! Счастья и семейного долголетия!».

На празднике присутствовала мама Александра знаменитая актриса советского кино Светлана Немоляева . Артистка с удовольствием позировала перед камерой в компании любимого внука Сергея.