5 признаков, что вам не стоит жениться

Довольно несложно найти причины, чтобы вступить в брак с любимым человеком, а вот сигналы того, что для свадьбы еще слишком рано, чаще всего не так очевидны. Важно понимать, что, хотя брак — это захватывающая романтическая концепция, это также решение, которое изменит всю оставшуюся жизнь. Вот пять признаков того, что вы не должны жениться на своем партнере.

Ссоры

Конечно, отношения невозможны без определенных конфликтов, но если происходит это слишком часто, стоит задуматься. Частые «боевые действия» между партнерами сигнализируют о проблеме с коммуникацией и совместимостью. Это важные компоненты в любых здоровых отношениях. До тех пор, пока влюбленные не научатся работать вместе ради решения проблемы, не нужно торопиться связывать себя браком.

Различия

Когда дело доходит до отношений, у всех есть разные ограничения, например, нежелание встречаться с курильщиком или переезжать в другое место. Любовь не побеждает все. Если есть различия, которые вы с партнером не можете решить с минимальным ущербом для каждого, не стоит надеяться, что «Да» на предложение вступить в брак их устранит или исправит.

Бывшие

Хотя вы все еще можете быть друзьями со своим бывшим возлюбленным в социальных сетях, есть разница между тем, что он иногда мелькает у вас в ленте, и ненавязчивым наблюдением за жизнью человека. Когда вы обнаружите, что фантазируете о прошлом любовнике, проверяете каналы своих социальных сетей и думаете связаться с ними, это знак, что вы не должны жениться на своем нынешнем партнере.

Секс

Если ваша сексуальная жизнь изменилась, и вы занимаетесь сексом реже, это может быть еще одним показателем того, что вы и ваш партнер не должны жениться. Физическая совместимость и привлекательность являются важными компонентами интимных отношений. Если желание друг к другу ослабевает до вступления в брак, то со временем это только усилится, что грозит неудовлетворенностью и даже изменами.

Интуиция

Если у вас имеются сомнения относительно отношений со второй половиной, важно прислушиваться к ним. Пары, вступающие в брак, не должны иметь таких мыслей или сталкиваться с неуверенностью в будущем союзе.