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У психолога был довольно странный совет для этой пары, но ответ мужа, это нечто!
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У психолога был довольно странный совет для этой пары, но ответ мужа, это нечто! 

Карельские вести 1 час назад
Муж и жена пришли к психологу после 15 изнурительных лет брака.
Он спрашивает, в чем проблема. Жена произносит тираду, перечисляя все проблемы, которые у них были за 15 лет брака. Она говорит и говорит, говорит и говорит…
Наконец, психолог встает, гуляет по кабинету, обнимает жену и страстно целует ее. Женщина замолкает в оцепенении.
Психолог, обращаясь к мужу, говорит: «Это то, что нужно вашей жене, по крайней мере, три раза в неделю. Вы можете это сделать?»
Муж на мгновение задумался и отвечает: «Ну, я могу высаживать ее здесь по понедельникам и средам, но по пятницам я ловлю рыбу…»
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