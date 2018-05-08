У психолога был довольно странный совет для этой пары, но ответ мужа, это нечто!

Муж и жена пришли к психологу после 15 изнурительных лет брака.

Он спрашивает, в чем проблема. Жена произносит тираду, перечисляя все проблемы, которые у них были за 15 лет брака. Она говорит и говорит, говорит и говорит…

Наконец, психолог встает, гуляет по кабинету, обнимает жену и страстно целует ее. Женщина замолкает в оцепенении.

Психолог, обращаясь к мужу, говорит: «Это то, что нужно вашей жене, по крайней мере, три раза в неделю. Вы можете это сделать?»

Муж на мгновение задумался и отвечает: «Ну, я могу высаживать ее здесь по понедельникам и средам, но по пятницам я ловлю рыбу…»