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С Днём Победы, друзья!
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С Днём Победы, друзья! 

DTF.RU 2 часа назад
Фото: DTF.RU
Это великий день, радостный и скорбный, праздник со слезами на глазах! И пусть больше не будет войн на нашей планете!
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