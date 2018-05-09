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С Днём Победы, друзья!
DTF.RU
2 часа назад
Женский форум
Фото:
DTF.RU
Это великий день, радостный и скорбный, праздник со слезами на глазах! И пусть больше не будет войн на нашей планете!
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