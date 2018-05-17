Народная медицина против выпадения волос

Проблема потери волос актуальна не только для сильной половины человечества. Красивая прическа, густые ухоженные волосы — мечта любой женщины. И от того проблема потери волос для них особенно важна. МедикФорум решил разобраться, почему происходит выпадение, и выяснить, что можно предпринять в этой ситуации.

Основные причины уменьшения густоты волос

• нездоровый образ жизни (погрешности в питании, курение, злоупотребление алкоголем) • проблемы гормонального характера • затянувшееся стрессовое состояние • фактор наследственности • низкий уровень гемоглобина Иногда к проблеме приводит совокупность этих причин. Если вовремя заняться этой проблемой, можно обойтись рецептами народной медицины. Невзирая на дешевизну, они бывают довольно эффективными на начальном этапе заболевания, их нетрудно приготовить самим. А результат при небольших усилиях может приятно удивить.

Способы народной медицины

• массирование волосистой части головы морской солью. Продолжительность процедуры — не более 5 минут. Выполнять курсом один месяц пару раз в неделю. При наличии заболеваний щитовидной железы и повышенного уровня сахара, а также повреждений на коже головы, этот метод исключен. • сок репчатого лука. Безопасное средство, однако сильно пахнущее. Для избавления от неприятного запаха можно прибавить немного любимого эфирного масла. Продолжительность маски не должна превышать получаса. Эффект дает при длительном применении. • спиртовая настойка перца красного. Если нет возможности купить в аптеке, сделайте сами. На пол-литра водки взять 5 нарезанных стручков перца жгучего, смешать и убрать в темное место на пару недель. Изредка встряхивать. • отвар листьев крапивы, рекомендуется использовать в качестве ополаскивателя. • настой корней лопуха можно втирать в течение месяца. • масло касторовое наносить на пару часов, затем тщательно промыть с шампунем. • масло репейное, его применение аналогично касторовому маслу. • масса разнообразных масок, питающих корни волос, например маска с кефиром и маслами тмина черного и дерева чайного. Отлично укрепляет корни волос и избавляет от себореи. Волосы — важная составляющая красоты человека, особенно актуально это для слабой половины человечества. Они первыми сигнализируют о неполадках в организме. Следите за своим здоровьем, образом жизни, настроением — и ваша прическа всегда будет на высоте. Ранее эксперты назвали пять способов остановить выпадение волос.