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Вот почему мужчины и женщины думают по-разному. Это гениально!
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Вот почему мужчины и женщины думают по-разному. Это гениально! 

Карельские вести 55 минут назад
Фото: Карельские вести
Женщины — гораздо более сложные создания, чем мужчины. И знаете, почему? Все дело в том, что наши мозги отличаются. Начнем с мужчин. Мужские мозги уникальны. В них есть отдельные коробочки для всего на свете. У нас есть коробочка для автомобиля. Коробочка для денег. Коробочка для работы. Коробочка для детей. И даже коробочка для вашей мамы где-то в подвале.
Коробочки есть везде. И существует одно правило: не трогать другие коробки. Например, когда мужчина обсуждает что-то конкретное, он идет к конкретной коробке, открывает ее и обсуждает только то, что в ней находится. Потом он закрывает коробку и кладет ее на место, стараясь при этом быть максимально осторожным, чтобы не задеть другие коробки.
Женские мозги в этом плане совсем не похожи на мужские. Они представляют собой большой шар из проводов. Там все связано со всем. Деньги связаны с автомобилем, автомобиль с работой, а дети с мамой. Это как сеть интернет, работающая на особом виде энергии, которую мы называем эмоциями. Вот почему женщины помнят… ВСЕ!
Потому что если вы вкладываете в какое-то событие эмоции, оно загорается в вашей памяти, и вы его уже никогда не забудете. То же самое происходит и с мужчинами. Но гораздо реже, потому что нам, откровенно говоря, зачастую на все плевать. А женщины, как правило, переживают из-за каждой мелочи. Ну, нравится им это!
Самое интересное, что у нас в голове есть секретная коробочка, о которой большинство женщин не знает. В ней нет ничего. На самом деле, мы ее так и называем: «коробка ни с чем». И это наша любимая коробка. Мужчины заглядывают в нее при любой удобной возможности! Вот почему мужчины иногда ведут себя как зомби, по нескольку часов пялясь в телевизор или на поплавок. Да, мы действительно можем думать «ни о чем», это даже ученые доказали!
А женщины так не умеют! Их мозг никогда не останавливается. Они не в состоянии понять «коробку ни с чем», и это сводит их с ума! Согласитесь, ведь ничто не раздражает женщину так, как вид ничего не делающего мужчины! Разве не так?;)
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