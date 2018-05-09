Даосекс: любовь без спешки, меняющая ощущения

Благодаря женским даосским практикам, ваши ощущения от секса сильно изменятся, утверждает наш эксперт.

Анна Владимирова

Преподаватель даосских практик, основатель школы оздоравливающего цигуна

Женские даосские практики — это комплекс особых упражнений и техник, дошедших до наших дней из Древнего Китая. Они позволяют сохранить красоту, молодость, здоровье и силу в продолжение всей жизни. А кроме того, помогают женщине лучше понимать себя, поддерживать здоровье и повышать жизненную энергию. Причина большинства проблем женского здоровья на физическом уровне — это застой крови в малом тазу и неумение расслаблять мышцы живота и поясницы. Даосские упражнения позволяют приобрести контроль над этими мышцами и заметно улучшают кровоснабжение области таза.

Еще один важный аспект — климакс. Даосские мастера считают, что климакс начинается в тот момент, когда женщина израсходовала значительную часть своей жизненной энергии. Тело отказывается от детородной функции как необязательной и перераспределяет освободившуюся энергию среди других жизненно важных органов. В этот период женщина обычно резко «сдает». Энергия от упражнений позволяет значительно отдалить наступление климакса.

Упражнения позволяют в десять раз повысить чувствительность женщины, а значит, изменятся и ощущения в сексе. Причем практики влияют не только на женщину — партнер тоже почувствует изменения.

У нас в культуре очень глубоко сидит отношение к сексу как к необязательной части жизни. В Азии другое отношение к сексу. В некоторых странах и сегодня девушки до замужества изучают искусство брачных покоев. Даосские практики позволяют лучше понимать свои потребности и потребности партнера, помогают приобрести ряд «технических» навыков владения своим телом, и благодаря этому повышается чувствительность, появляется выбор из большего количества возможностей: заниматься сексом медленно, быстро, долго… Главное, что это будет приятно, радостно и интересно. Безусловно, приобретать практические навыки даосских мастеров надо не по книгам или статьям, а в общении с опытным преподавателем. Вот несколько советов для тех, кто хочет достичь даосской гармонии в сексе.

1. Представляйте себе, как вы хотите, чтобы это случилось.

Мы все это делали когда-то, когда думали о том, как это будет в первый раз, на первых свиданиях с любимыми. Стоит регулярно возвращаться к этим размышлениям. Технике достижения оргазма я могу научить практически любую, но красочность происходящему придает романтическая атмосфера, которую должна создавать сама барышня.

2. Делайте праздник своими руками.

Если вы хотите праздника в длительных отношениях, устройте его.

3. Изучите себя и дайте любимому карту.

У женщин есть четкая убежденность, что если он любит, то должен сам догадаться, как вам нравится. Чем дольше я веду семинары для женщин, тем больше я вижу, что женщины не понимают — мужчина очень хочет удовлетворить женщину как эмоционально, так и сексуально. Поэтому, если мужчина не делает того, чего вы от него хотите, он, скорее всего, не понял, что вам так нравится. Более того, женщины крайне редко выясняют сами, как им нравится, плюс в течение жизни эрогенные зоны мигрируют. Я бы рекомендовала девушке самой понять, что ей нравится. Когда-то было приятно так, а теперь совсем иначе. Погладьте себя и поймите, как лучше. Ну и самое главное — расскажите ему. Нарисуйте карту: где, как и что.

4. Организуйте пространство для секса.

На первых свиданиях все красиво: горят свечи, подобрана музыка, свежая постель… Потом мы начинаем в спальне есть, работать, разговаривать, спать, днем там играют дети… Спальня пары — это сакральное пространство. Разные занятия и чужие люди создают там совершенно ненужную обстановку. Это должно быть место только для вас двоих. Кроме женщины, никто его таким не сделает. Женщина — хранитель сущности отношений. Выделяйте это место, напитывайте его. Это постоянный процесс, и его нужно делать без устали.

5. Общайтесь для секса.

Это самый полезный совет, который можно дать по поводу секса. Секс не начинается с раздевания, поцелуев и белья, он начинается с общения. И пространство для секса — это не только физическое пространство, это еще и пространство отношений. Одна из самых асексуальных вещей, которые может сделать женщина — это рассказывать мужчине, как ему жить и что делать. Посчитайте, сколько вы даете советов. Если вы насчитаете больше трех в час, вы сильно перебираете. Никакое владение интимными мышцами этого не исправит. Поддерживайте мужчину в его силе. Уделяйте внимание его достижениям, успехам и ценным качествам. Находите, чем восхищаться, и поддерживайте в себе восхищение. Это самая эрогенная зона мужчины.

6. Обновите домашний гардероб.

Я слышала жалобы мужчин, что вот она встает с утра, красится, одевается, целует меня и уходит. Возвратившись, первым делом умывается, снимает линзы, надевает страшные очки и старую футболку. Я так завидую людям, с которыми она работает! Красивой нужно быть в первую очередь для своего мужчины. Откройте гардероб. Если среди вещей для дома вы найдете те, в которых не захотите выйти на улицу, выбросите их.

Важное предостережение для тех, кто хочет научиться «техническим» сексуальным приемам по книжкам: сейчас можно найти много советов о том, какие надо делать упражнения для интимных мышц. Они на первый взгляд совершенно безопасны, но они не рассчитаны на то, что вы станете выполнять их долго и качественно. Практика должна учить тому, как сокращать мышцы, и тому, как их расслаблять. Чрезмерное «закачивание» интимных мышц часто лишает женщину возможности стать матерью. Если перед вами задача углубить, обновить, освежить переживания в сексе, занимайтесь практиками с теми, кто профессионально преподает. Так же, как танцами вы занимаетесь с тренером.

Так как в восточных практиках нет никаких дипломов и сослаться на учебное заведение невозможно, приходится руководствоваться здравым смыслом. Мой мастер говорил: «Человек может научить тому, что сам умеет». В женских практиках есть несколько стадий: девственность, начало сексуальных отношений, беременность, роды, восстановление после родов, климактерический период. По-настоящему преподавать можно лишь те уровни практик, которые вы прожили. То есть женщина, которая не готовилась с помощью этих практик к собственным родам, не может преподавать их. Бойтесь гарантий — здесь их не может быть. Я предлагаю использовать те же критерии, что и при выборе врача: опыт, репутация, отзывы. Поскольку сфера обучения очень интимная, важен личный контакт, надо, чтобы появилось ощущение, что это свой человек.

Секс не начинается с раздевания, поцелуев и красивого белья. Он начинается с общения. Одна из самых асексуальных вещей, которую может сделать женщина, — это рассказывать мужчине, как он должен жить и что он должен делать. Никакое владение интимными мышцами этого не исправит.