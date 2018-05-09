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После публичных разборок Вика Дайнеко помирилась с бывшим мужем
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После публичных разборок Вика Дайнеко помирилась с бывшим мужем 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
После развода, который состоялся в сентябре 2017 года экс-супруги Клейман и Дайнеко регулярно в соцсетях и интервью рассказывают друг о друге нелицеприятные вещи. Молодые родители все это время находились в состоянии войны. Но на днях Вика рассказала в разделе Stories, что Дима попросил ее купить ему трусы. А уже через несколько дней опубликовала бывшего мужа, который гуляет с их дочерью.
При этом никто из артистов не комментирует возобновления своих отношений. Но, похоже, что лед между Викой и Димой наконец-то расстаял.
Напомним, Вика Дайнеко и Дмитрий Клейман поженилась весной 2015 года. В том же году у пары родилась дочь.
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Фото:Instagram
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