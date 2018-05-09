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Из-за кого Beyonce и JAY-Z не пришли на Met Gala?
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Из-за кого Beyonce и JAY-Z не пришли на Met Gala? 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
и репер — одна из самых красивых пар западного шоу-бизнеса, поэтому на мероприятиях их всегда ждут особенно. Только в этом году на красной дорожке они так и не появились. У всех фанатов был лишь один вопрос: почему? Не случилось ли что?
Как рассказывает источник, увидев список приглашённых гостей, артисты решили мероприятие пропустить.
«Люди, которых и не любят больше всего, собрались в одном месте, и это. Увидев в списке певицу, они подумали, что это неплохо, но просмотрев дальше, поняли, что переживать и тратить время на пустые разговоры, им точно не хочется. Поэтому они и не пришли».
Как вы уже поняли, среди нежелательных гостей оказались, и молодая певица.
«Есть несколько молодых певцов, в присутствии которых чувствует себя некомфортно. Ей приходиться наигранно улыбаться и разговаривать с ними. Среди них как раз».
Но, вот, что интересно. Представитель назвал эти высказывания ложью. Певица и её супруг не пришли на, потому что уехали в отпуск.
«Почему люди верят, что и действительно могут не прийти куда-то, если там есть и. Свои натянутые отношения они никогда не скрывали, поэтому пропускать из-за этого мероприятия — глупо».
Надеемся, что так оно и есть. Всё-таки все люди взрослые.
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