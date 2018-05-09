Из-за кого Beyonce и JAY-Z не пришли на Met Gala?

и репер — одна из самых красивых пар западного шоу-бизнеса, поэтому на мероприятиях их всегда ждут особенно. Только в этом году на красной дорожке они так и не появились. У всех фанатов был лишь один вопрос: почему? Не случилось ли что?

Как рассказывает источник, увидев список приглашённых гостей, артисты решили мероприятие пропустить.

«Люди, которых и не любят больше всего, собрались в одном месте, и это. Увидев в списке певицу, они подумали, что это неплохо, но просмотрев дальше, поняли, что переживать и тратить время на пустые разговоры, им точно не хочется. Поэтому они и не пришли».

Как вы уже поняли, среди нежелательных гостей оказались, и молодая певица.

«Есть несколько молодых певцов, в присутствии которых чувствует себя некомфортно. Ей приходиться наигранно улыбаться и разговаривать с ними. Среди них как раз».

Но, вот, что интересно. Представитель назвал эти высказывания ложью. Певица и её супруг не пришли на, потому что уехали в отпуск.

«Почему люди верят, что и действительно могут не прийти куда-то, если там есть и. Свои натянутые отношения они никогда не скрывали, поэтому пропускать из-за этого мероприятия — глупо».

Надеемся, что так оно и есть. Всё-таки все люди взрослые.