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Саша Зверева рассказала о ненависти к свадьбам
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Саша Зверева рассказала о ненависти к свадьбам 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Экс-вокалистка группы «Демо» Саша Зверева рассказала читателям, как она сорвала свою официальную свадьбу.
Родители мужа Зверевой начали планировать свадьбу сразу после того, как узнали о беременности невестки. «Мои родители мягко просили уступить, дабы никого не нервировать. Свекровь подсовывала листок с предполагаемыми расходами и просьбой вписать недостающее», — рассказала женщина.
Саму ее начинало мутить сразу, как только речь заходила о традиционной свадьбе. Певица хотела сделать праздник где-то на морском курорте, чтобы ходить босиком по пляжу в коротком платье, наслаждаться вместе с мужем и ребенком красотой природы и тихим счастьем. Вместо этого, певице пришлось поехать с будущим мужем в Грибоедовский ЗАГС, где ее стошнило прямо на ступеньках.
Ее возлюбленный понял, что настаивать бесполезно, и принял сторону Саши. «Мы разворачиваемся и бежим к машине, швыряем подальше паспорта и мчим за город на пруд-гулять, вкусно есть, пить лимонад, кататься на катамаране», — поделилась своей историей Зверева.
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