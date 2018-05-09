Виктория Дайнеко помирилась с отцом своего ребенка?

Поклонники Виктории Дайнеко знают, что их любимица весьма эжмоциональна и вспыльчива. Бывший супруг звезды утверждал, что жизнь с ней была далека от его представлений о счастливом браке. Обвинив мужчину в изменах, а подругу в предательстве, певица оформила развод с музыкантом. Однако, по всей видимости, паре все-таки удалось наладить отношения.

В Instagram Виктории появился короткий видеоролик с прогулки.

Как долго будет длиться перемирие и во что оно выльется — неизвестно.

А вы хотели бы, чтобы пара воссоединилась?

Фото: instagram