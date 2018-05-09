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Виктория Дайнеко помирилась с отцом своего ребенка?
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Виктория Дайнеко помирилась с отцом своего ребенка? 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Поклонники Виктории Дайнеко знают, что их любимица весьма эжмоциональна и вспыльчива. Бывший супруг звезды утверждал, что жизнь с ней была далека от его представлений о счастливом браке. Обвинив мужчину в изменах, а подругу в предательстве, певица оформила развод с музыкантом. Однако, по всей видимости, паре все-таки удалось наладить отношения.
В Instagram Виктории появился короткий видеоролик с прогулки.
Как долго будет длиться перемирие и во что оно выльется — неизвестно.
А вы хотели бы, чтобы пара воссоединилась?
Фото: instagram
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